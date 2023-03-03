Номинации на «Оскар-2023»: вот и фильмы, которые широкая публика еще не видела | Аманчай тапиа

Изображение с фотографииМирко Фабиан/Пиксели

Есть пара фильмов, номинированных на «Оскар» 2023 года, которые я видел только один раз. Я видел их и чувствовал эмоции, которые актеры вызывали у зрителей, и я чувствовал себя подавленным и угнетенным после двух часов плюс смотрящего в экран. После этого я почувствовал, что мне нужно немного радости в жизни. Я киноман и могу смириться с тремя часами русской драмы в 8 утра, но после «Дегтя или несчастной блондинки» (номинированного на лучшую женскую роль, но самого номинированного на «Рази» фильма в этом году) мои чувства были исчерпаны.

Говоря с Wallethub, который сегодня выпустил файл Оскар 2023 Факты Отчет Доцент Университета Пейс Мишель М. Пуласки Белинг прокомментировала: «У Академии действительно есть проблема с неуместностью, и они часто номинируются за фильмы, которые широкая публика не видела».

Эта проблема усугубляется отсутствием разнообразия в Голливуде в целом и среди номинантов на «Оскар» в частности.

Хотя в этом году номинанты представлены по-разному в основных категориях, включая азиатскую легенду Мишель Йео в возрасте 60 лет или красавицу Анжелу Бассетт, номинированную на лучшую женскую роль второго плана.

Критики особо отмечают пренебрежение Виолой Дэвис в «Женщине-короле» и Джордана Пила «Нет» как свидетельство того, что Академия продолжает игнорировать разные таланты. «Женщина-король» собрала в прокате США около 100 миллионов долларов, а Американский институт киноискусства назвал его одним из 10 лучших фильмов года. Однако фильм и сильное выступление Виолы Дэвис остались незамеченными.

Неудивительно, что процесс Академии подвергся резкой критике за массовое участие Андреа Райзборо в инди-драме «К Лесли», которая едва стала хитом. 31 тысяча долларов Другими словами, в прокате этот фильм никто не видел, кроме друзей, семьи и некоторых посетителей кинофестивалей, включая меня.

«Некоторые утверждают, что роль связей Райзборо в обеспечении ее номинации была несправедливой, но анализ процесса, проведенный Академией, показал, что правила не были нарушены. Будет интересно посмотреть, изменится ли в результате система номинирования в следующем году», — сказал он. говорит. Профессор Белинг.

Профессор утверждает, что Академия не отражает разнообразия населения в целом и что в отрасли ворчат по поводу исчезновения премии «Оскар». «Я не думаю, что мы еще там, но должны произойти большие изменения, чтобы обеспечить будущее академии. Общественный интерес может ослабевать, но получение «Оскара» остается вершиной голливудского успеха, и у всего населения должен быть шанс присоединиться к нему».

Как и Виола Дэвис, афроамериканская актриса Даниэль Дидвиллер, которая также считалась номинантом на лучшую женскую роль за ее звездное исполнение роли Мейми Тилль Мобли в фильме «Тилль», не попала в список лучших актрис. Было предположение, что кандидатуру Андреа Райзборо, которую поддержали в основном белые голливудские любимицы, включая Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Кейт Бланшетт, Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон или Кортни Кокс, подтолкнули Даниэль Дидвиллер или Виолу Дэвис.

С другой стороны, это фаворит в прокате.Лучший стрелок: Маверик не получено 6 номинаций на премию Оскар, включая «Визуальные эффекты», «Звук», «Оригинальная песня», «Монтаж фильма», «Адаптированный сценарий» и «Лучший фильм», но актерская игра Тома Круза была исключена, несмотря на его выдающуюся работу.

Габриэль Россманн, доктор философии. Профессор социологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассказал WalletHub: Это полностью прозрачный процесс, который выполняется честно. По сути, каждый фильм, выпущенный в кинотеатрах, имеет право на участие, и каждый член Академии может номинировать его, за некоторыми исключениями для нечетких категорий. Жалобы, как правило, касаются: 1. Оскаровских кампаний. 2. Членство в AMPAS. Это эквивалентно подаче жалобы на очередных выборах о финансировании избирательной кампании и правилах избирательного права».