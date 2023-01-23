Норвегия арестовывает бывшего бойца Вагнера, сбежавшего из России | Российско-украинские военные новости

Правозащитная группа предупредила, что Андрей Медведев, ищущий убежища в скандинавской стране, может быть депортирован в Россию.

Арестован бывший боевик группы Вагнера, недавно бежавший в Норвегию в поисках убежища.

По данным Gulagu.net, российской правозащитной группы, которая помогла ему сбежать, Андрею Медведеву грозит экстрадиция в Россию.

Джоан Андреас Йохансен, офицер полиции, отвечающий за иммиграционные вопросы, сообщила Associated Press в понедельник, что 26-летний мужчина был арестован по подозрению во въезде в страну без документов.

«В настоящее время оценивается, следует ли привлечь его к ответственности», — сказал Йоханссон.

Медведев перебрался в Норвегию из соседней России 13 января и нашел убежище в скандинавской стране.

Он говорит, что перелезал через заборы из колючей проволоки вдоль 198-километровой (123-мильной) границы и уклонялся от агентов пограничной службы с собаками.

Медведев опасался за свою жизнь после того, как стал свидетелем убийств и жестокого обращения с российскими военнопленными, доставленными на передовую в Украине, чтобы сражаться на стороне группы Вагнера.

Эта теневая военизированная организация тесно связана с Кремлем и активно участвует во вторжении в Россию.

«Он увидел свет»

Борец за права заключенных Gulagu.net, который поддерживал контакт с Медведевым с момента его побега, сообщил, что в воскресенье вечером он был задержан, в наручниках и отправлен в следственный изолятор для дальнейшей депортации.

Норвежские власти не подтвердили никаких планов его экстрадиции.

Gulagu.net сообщил, что Медведеву грозит «жестокое убийство и смерть» за высказывания против Вагнера, если его вернут в Россию.

«Мы не обеляем Медведева. Он сделал много плохих вещей в своей жизни», — заявила правозащитная группа.

«Но он прозрел, понял это, он готов сотрудничать со всем миром, готов сотрудничать с международным расследованием и норвежскими властями, он хочет жить и давать показания», — добавил Вагнер и его основатель Евгений Пригожин.

Медведев, сирота, отслуживший в российской армии, присоединился к труппе Вагнера в июле прошлого года по четырехмесячному контракту.

Она утверждает, что Вагнер несколько раз продлевал ее контракт без ее согласия.

Сообщается, что он сказал Gulagu.net, что готов раскрыть все, что ему известно о наемном ополчении, которое, по словам Вашингтона, считается преступной организацией.