Норвежская армия начала учения по противотанковым минам у границы с Россией

Для норвежских военных нет ничего нового в тренировках с применением противотанковых мин, но не так близко к границе с Россией, как на этой неделе. Взрыв был недостаточно громким, чтобы его услышали российские охранники, патрулирующие границу с членом НАТО Норвегией. Это также четкое сообщение об усилении власти на Севере.

Хотя гарнизон Сер-Варангер (GSV) в течение десятилетий после окончания холодной войны сосредоточивал свои операции в основном на силах пограничной полиции, за последние несколько лет численность и вооружение значительно увеличились. Недавно созданный отряд рейнджеров получил задание обеспечить суверенитет Норвегии. Любого врага встретит военная сила.

Подполковник Майкл Роземара, глава гарнизона, говорит, что «способность устанавливать наземные мины — часть наших возможностей», когда его инженерная команда готовится глубоко в покрытой льдом бывшей железорудной шахте за пределами арктического норвежского Киркенеса.

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Раньше солдатам гарнизона приходилось тренироваться с такой взрывчаткой на полигоне Халкаварре или в армейском лагере Рена на юге Норвегии.

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Прежде чем бомба взорвется, солдаты осторожно кладут динамит на тренировочную площадку, обеспечивая мину достаточную огневую мощь для уничтожения бронетехники. Уничтожение танков и бронетехники будет явным приоритетом для норвежских солдат, преследующих наступающего врага.

Противотанковые мины — одно из многих взрывных устройств, используемых солдатами. Руководитель команды Эрланд Уолл объясняет, как игроки учатся взрывать камни, деревянные, бетонные и стальные конструкции.

«Его цель — должным образом взорвать материалы и освоить все типы военных огневых систем», — говорит он.

Во время холодной войны солдаты гарнизона Сер-Варангера продолжали тренироваться на двух важных мостах, чтобы замедлить Красную Армию в случае вторжения. Эльфийский мост и мост Стромана. Без этих двух мостов тяжелые машины, идущие с востока, не смогли бы проехать более нескольких километров вглубь норвежской границы. По крайней мере, на некоторое время.

«Любые военные действия против наступающего врага направлены на замедление наступающего врага», — сказал подполковник Майкл Роземара.

Опять же, в настоящее время вы тренируетесь снести эти два моста?

«Без комментариев», — отвечает Росмара.