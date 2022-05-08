Нужно ли Nintendo больше выпускать Mother 3 на Западе?

кто — который мать 3 Официально не локализованная и выпущенная за пределами Японии игра стала источником душевной боли и разочарования для поклонников EarthBound на Западе с тех пор, как игра была выпущена на Game Boy Advance в 2006 году. Продолжение культовой классики. земля Вхождение SNES в серию Mother, которая плохо продавалась в США и не увидела свет в Европе до выпуска Wii U и виртуальной консоли 3DS, в GBA было слишком поздно. Однако обратная совместимость означает, что японским геймерам, переживающим период расцвета WiiDS, не нужно было доставать свои старые мобильные устройства, чтобы насладиться последней главой трилогии писателя Шигесатао Итои.

Возбужденные фанаты требуют официального вестерн-дебюта Mother 3 уже более полутора десятилетий, но, несмотря на закулисные разговоры, пока нет никаких признаков этого. у нас есть Начала Земли на Wii U (ранее невыпущенный перевод первой части только для Famicom), и мы недавно узнали об этом Реджи Филс Эми Вот и велись «серьезные разговоры» о возможном запуске трех переносных кружек. Кстати, производитель игры Шиничи Камиока Также недавно было высказано предположение, что перевод уникального стиля письма Итои может стать камнем преткновения для официальной западной версии.

Однако мы не уверены, что купимся на это — кажется очень вероятным, что, несмотря на свою основную базу поклонников, Nintendo не уверена, что игра найдет достаточно большую аудиторию, чтобы оправдать инвестиции в «трудный» бизнес локализации. С точки зрения стиля и уникального обаяния Итои, это прекрасно передано в локализации EarthBound, так что нет никаких оснований полагать, что то же самое не может быть достигнуто снова.

Собственно, тот же есть это раньше Достигнутый в отличном переводе для фанатов был Последнее обновление в прошлом году. Что приводит нас к вопросу: есть ли что-нибудь реальное? нужно Nintendo выпустит Mother 3 сейчас?

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Не поймите нас неправильно, мы будем в начале очереди на загрузку файла Эмблема Огня: Теневой Дракон и Клинок Светаограниченное издание в стиле «3arthBound» или удивительный автономный цифровой релиз стиль Обновление The Beginnings of EarthBound или GBA добавлено в пакет расширения Nintendo Switch Online. Мы абсолютно люблю Чтобы сыграть в официальную версию этой великолепной концовки для Nintendo.

Однако правда в том, что большинство из нас, кто хочет играть в нее, уже играли в нее. Хотя никогда не выпускалась на Западе, мать троих детей в настоящее время сидит шею и шею. Метроид: миссия ноль На вершине нашего читательского рейтинга Лучшие игры для Game Boy Advance Список. Как фанаты серии, так и любопытные игроки уже купили оригинальную японскую игру, уже скачали фанатские субтитры и поиграли в нее. Быстрый поиск в Интернете показывает несколько корзин клонов, которые можно получить очень легко, не говоря уже о бесчисленных других способах, которые конкретный фанат может найти для воспроизведения игр GBA на оригинальном оборудовании — также с использованием совершенно законных методов, при условии, что у вас есть ПЗУ. Только законно оригинальная форма.

Одна из причин, по которой мы все еще хотим официального релиза, заключается в том, что новое поколение может легко получить доступ к игре и открыть для себя серию, возможно, впервые. Это увлекательное путешествие, и мы бы хотели, чтобы как можно больше зрителей получили возможность играть на Switch. При наличии более 100 миллионов консолей, если хотя бы небольшой процент примет участие в этом причудливом маленьком приключении, оно могло бы превзойти 658 000 продаж оригинальной EarthBound по всему миру. Мы очень хотим распространять материнскую любовь.

Несмотря на то, что в нее играет относительно небольшое количество игроков, сериал вызывает большую любовь, в чем вы убедитесь, посмотрев его. Видео празднования Дня матери Показывая свидетельство от некоторых знакомых лиц. Мы видели недавно Ссылка Пробуждение приветствую стиль ремейка предлагаю Как будет выглядеть обновленная мать 3. Страсть к этой игре и серии впечатляет, но большинство реальных фанатов не только поймут с точки зрения бизнеса нежелание Nintendo выпускать официальную локализацию, но и найдут способ испытать игру на себе.

В результате фанаты Nintendo и Mother 3 оказались между молотом и наковальней. Это подвиг!

Что вы думаете, хотя? Расскажите нам в опросах ниже, как вы относитесь к запуску Nintendo Mother 3 в 2022 году, и поделитесь другими идеями в комментариях.

Учитывая тот факт, что самые большие фанаты уже поиграли в игру, нужно ли Nintendo выпускать Mother 3 на Западе? (1301 голос) Определенно! Подумайте о более широкой аудитории, которую он может привлечь на Switch. 55 % Вам не нужно, но это будет пиар-победа, верно? 27 % Было бы круто, но большинство фанатов, наверное, уже играли в нее. 11 % В данный момент нет необходимости 7 %

Вы играли в фанатский перевод Mother 3? (1168 голосов) Конечно я играл в фанатский перевод Матери 3. Какой глупый вопрос! 25 % я не делала, но буду 14 % Кажется, немного сложно настроить 7 % Лучший официальный перевод 40 % Мне не интересна моя мама, мне просто нравится голосовать в опросах 15-й %