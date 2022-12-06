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Обзор: Вор вынужден украсть жизненно важный секрет американской обороны

6 декабря, 2022
Apollinariya Soloveva
Это изображение обложки было выпущено Dutton Performances. "обоюдоострый меч" Джефф Линдсей. (Даттон через AP)
Это изображение обложки было выпущено Dutton Performances. "обоюдоострый меч" Джефф Линдсей. (Даттон через AP)
Это изображение обложки было выпущено Dutton Performances. "обоюдоострый меч" Джефф Линдсей. (Даттон через AP)

На этой обложке, опубликованной Даттоном, изображен «Трехгранный меч» Джеффа Линдсея. (Даттон через AP)

На этой обложке, опубликованной Даттоном, изображен «Трехгранный меч» Джеффа Линдсея. (Даттон через AP)

«Меч о двух концах» Джеффа Линдси (Даттон)

После холодной войны бывший советский шпион Иво Балодис строит себе форт на заброшенном ракетном полигоне на острове в Балтийском море. Там он продолжал торговать секретами — но ради наживы, а не ради страны.

Теперь Балодис владеет и принимает заявки на самый важный оборонный секрет Америки, и, как ожидается, его собственный капитал составляет 2 миллиарда долларов.

Чейз Прескотт, невыносимо высокомерный агент ЦРУ, отчаянно пытается вернуть его. но как? Секрет находится на флешке, хранящейся в современном хранилище. Бункер расположен на дне ракетной шахты на острове Балодис. Остров укреплен и охраняется группой бывших российских спецназовцев.

Итак, Прескотт обращается к Райли Вульфу, величайшему в мире вору — человеку, мотивированному не столько прибылью, сколько азартом совершить невозможное. Читатели первых двух книг серии Джеффа Линдсея знают, что Волк — хамелеон, который может менять свою внешность, мастер паркура, способный взбираться по стенам зданий, и доказал, что может украсть что угодно, независимо от того, насколько хорошо охраняется.

Когда открывается «Обоюдоострый меч», Прескотт похищает Вольфа и делает ему предложение. Если Вулф сможет вернуть флешку, Прескотт обеспечит иммунитет за свои прошлые преступления. Если он этого не сделает, агент убьет и больную мать Вулфа, и его лучшего друга, фальшивомонетчика по имени Моник.

Однако Прескотт также предлагает Вулфу дополнительную приманку. Если ему это удастся, он сможет оставить в хранилище Палодице что-нибудь ценное, в том числе бесценные русские православные иконы, собранные бывшим шпионом.

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Вулф соглашается, хотя и не сомневается, что Прескотт убьет его, как только доставит.

Волк — не первый антигерой, созданный Линдси. Он также является автором восьми триллеров с участием Декстера Моргана, серийного убийцы, который убивал только других серийных убийц. Эти романы послужили источником вдохновения для «Декстера», популярного телесериала Showtime.

Как обычно для триллера Линдси, мрачно-смешная история написана скупо. По большей части блестящий сюжет разворачивается в стремительном темпе, как и ожидали поклонники автора. Иногда он замедляется в острых разделах о Моник. Молодая женщина только что очнулась от комы в результате нападения на нее в более раннем романе Вулфа, и Линдси хорошо изображает ее борьбу, когда она пытается вспомнить свою личность.

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Брюс ДеСильва, Лауреат премии Эдгара для писателей-детективов Америки, он является автором криминальных романов Маллигана, включая «Линию ужаса».

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