Обзор новостей индустрии развлечений: небольшой гала-концерт amfAR по исследованию СПИДа в Каннах; «Их цель – заставить меня чувствовать себя сумасшедшим», – сказала Бритни Спирс, крича в суд и не только.

Ниже приводится краткое изложение текущих лент новостей о развлечениях.

Блестящий гала-концерт amfAR для молодых людей по исследованию СПИДа в Каннах

Голливудские зрители, музыкальные звезды и модели собрались на благотворительном гала-вечере amfAR на Французской Ривьере в пятницу, когда роскошный ужин и аукцион вернулись на периферию Каннского кинофестиваля, смягченного из-за пандемии. Актриса и председатель глобальной кампании AmfAR Шэрон Стоун в этом году проведет звездную вечеринку, на которой певица Алисия Киз, удостоенная премии Грэмми, выступит перед гостями, которые собрались для сбора средств для Американского фонда исследований СПИДа.

«Их цель – заставить меня чувствовать себя сумасшедшим», – рыдая, сказала суду Бритни Спирс.

Певица Бритни Спирс в среду выиграла право выбрать своего адвоката, который поможет ей отменить 13-летнее правило опеки, и обратилась в суд с просьбой немедленно отстранить отца от ее роли в управлении ее бизнесом. Ее отец, Джейми Спирс, был важной фигурой в системе опеки с тех пор, как создал ее в 2008 году, когда его дочь страдала психическим расстройством. В настоящее время он единственный, кто отвечает за ее состояние за 60 миллионов долларов.

Канны «Тринадцатый округ Парижа» показывают другую сторону французской столицы.

В новом фильме французского режиссера Жака Одиара «13-й округ Парижа» (Les Olympiades) нет ни Эйфелевой башни, ни зданий Османа, ни Сены. Вместо этого он направляет свой объектив на жестокие многоквартирные башни в 13-м округе Парижа, известном как китайский квартал Парижа, где он когда-то жил.

Актер Эштон Катчер отказался от космического полета Virgin Galactic

Десять лет назад актер Эштон Катчер планировал одним из первых подняться на борт космического корабля Virgin Galactic, но передумал после того, как завел детей от Милы Кунис. Бывшая звезда “Два с половиной человека” сказал, что должен был лететь следующим рейсом Virgin Galactic, но улетел много лет назад.

Он показывал документальный фильм о протесте в Гонконге, который может вызвать споры.

На Каннском кинофестивале в пятницу будет показан новый документальный фильм, в котором рассказывается о протестах за демократию в Гонконге в 2019 году и освещаются истории протестующих, что станет неожиданным дополнением к списку просмотров. «Революция нашего времени» гонконгского режиссера Киви Чау рассказывает о нескольких протестующих и документах о столкновениях с полицией, которые директор ранее описал Reuters как попытку помочь движению выжить.

Российская драма «Разворачивая кулак» получила Каннскую премию

«Разжимание кулаков» российского режиссера Киры Коваленко победило в категории «Особый взгляд» в Каннах в пятницу, заняв первое место в художественной секции кинофестиваля. Действие сериала происходит в бывшем шахтерском городке в районе Северной Осетии на юге России. В нем рассказывается история молодой женщины, которая пытается вырваться из тисков своей семьи.

Организаторы Золотого глобуса согласились запретить бесплатные подарки

Организаторы «Золотого глобуса» в пятницу запретили его участникам получать подарки и бесплатные поездки от киностудий и телеканалов, чтобы выиграть призы за свои шоу и звезды. Реформы, одобренные членами Голливудской ассоциации малой иностранной прессы (HFPA), являются одними из множества изменений в организации после шума из-за этических норм и отсутствия разнообразия, которые привели к отмене Золотого глобуса 2022 года.

Каннские награды широко открыты после возвращения загруженного кинофестиваля

Среди претендентов на награду первого Каннского кинофестиваля – марокканский фильм о молодых людях, перемещающихся по Касабланке, рассказ о герое иранского режиссера Асгара Фархади, удостоенного премии Оскар, и очень фантастический французский фильм о сексе в машине. Самая непредсказуемая конкуренция за многие годы. Крупнейший в мире кинофестиваль вернулся на Французскую Ривьеру после остановки в 2020 году из-за пандемии коронавируса, привлекая на красную ковровую дорожку множество звезд кино, от Билла Мюррея и Мэтта Дэймона до Шэрон Стоун.

Герцогиня Меган создала телепроект для девочек для Netflix

Британская продюсерская компания заявила в среду, что британская герцогиня Меган создала семейный мультсериал для потоковой платформы Netflix Inc, а также будет его продюсировать. Archewell Productions, компания, основанная Меган и ее мужем принцем Гарри, заявила в своем заявлении, что сериал будет посвящен приключениям 12-летней девочки, вдохновленным разнообразной группой влиятельных женщин из истории.

Бывшая порнозвезда доставила неприятности в техасский городок в каннской Red Rocket

Бывшая порнозвезда возвращается в свой родной город Техас в фильме Шона Бейкера «Красная ракета», исследовании от первого лица, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Действие комедии разворачивается в преддверии выборов в США в 2016 году, и в ней рассказывается об актере для взрослых Микки Сэйбер, которого играет Саймон Рекс, который бежит из Лос-Анджелеса в Техас-Сити в надежде остаться со своей бывшей женой Лекси.

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