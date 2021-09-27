Обзор финального эпизода Vigil: захватывающий и впечатляющий финал

Дет Эми Сильва (Суранн Джонс) раскрывает личность русского шпиона Вигил Ньюсому (Патерсон Джозеф)

Все дело в подводных лодках англо-американо-австралийского оборонного пакта, что раздражало французов. Все дело в подводных лодках в бдительность, заговор триллера BBC1 с Джонсом в главной роли, который вызвал огромный интерес к подводным лодкам, и кто знает, может быть, даже тот договор, который закончился прошлой ночью, очень захватывающим образом.

Конечно же, на участке были дыры размером с яму, через которые вода попадала на HMS Vigil, из-за чего лодка, называемая теми, кто плывет внутри нее, падала на дно залива Ферт-оф-Клайд и требовала внимания обезумевших людей. с гигантскими болтами, достопримечательность, которую нельзя не посетить. Любая драма чревата опасностями.

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Но в сериале можно было использовать новизну этого места – и его кошмар -: душные коридоры подводной лодки уводили нас от обычных мест преступления, как и диалог вроде «Сэр, парящий двигатель дымится!» и «Еще десять метров, и мы достигнем глубины дробления!»

Вы знали, кто злодей?

В этих коридорах также была погоня, поскольку детектив Джонса Эми Сильва изо всех сил возилась с толстыми металлическими дверями, которые были более захватывающими, чем эти погони через заброшенные склады в сериалах о засушливой дикой природе, которые стали таким клише.

А также бдительность У нее была сама Джонс. Как вы думаете, она умерла на прошлой неделе? Конечно, она этого не сделала, но сначала она должна была показать грубый торпедный аппарат, используя только ее глаза, и пока вода не станет глубокой, кричала она, прежде чем она смогла сбежать и поймать Эдварда в ловушку.

Да, это был русский шпион. Я редко говорю это, но: я же вам сказал. Фактор гидролокатора чуть не стал причиной столкновения танкера. Остальной команде потребовалось очень много времени, чтобы заподозрить это, что, несомненно, упоминалось как недостаток в бдительность Многие моряки-пенсионеры, которых за последние шесть недель спрашивали: «Является ли это истинным изображением жизни под океанскими волнами?»

Точно это или нет, но напряженность между полицией и военными, а также между пацифистами и политиками вокруг Трезубца хорошо прослеживается. В конце концов, российские подводные лодки, преследующие HMS Vigil, не хотели полномасштабного боя. Гурук, Инверкип и Данон не взорвались. Цель – неудача – поставить нас в неловкое положение. Как заметил один человек в блестящих погонах: «Россия обманывает Великобританию, заставляя отказаться от ее средств ядерного сдерживания – это современная война».

Американская подводная лодка в Клайде получила название USS Delaware. Я был разочарован тем, что никто не вернул классический отрывок из словесной игры Ронни Паркера: «Я в Делавэре из-за того, насколько опасна ситуация!» Кроме того, бдительность Он максимально использовал свою уникальную тему, хотя я не уверен, что будет дальше. Были разговоры о второй серии, но будет ли это подзадача? Я не думаю, что герой Джонса захочет вернуться туда снова. Или она стала специалистом по замкнутому пространству, расследуя преступления в лифтах, вентиляционных шахтах и ​​списанных столовых приборах?

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