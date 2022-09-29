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Обзор Sony PlayStation Stars Scheme, даты выхода

29 сентября, 2022
Artem Sokolov

Sony опубликовала исчерпывающий обзор своего нового устройства звезды плейстейшн программа для PS БлогОхватывает все, что вам нужно знать. Программа, запущенная сегодня в Азии, будет запущена в Северной и Южной Америке 5 октября 2022 г., а через восемь дней — 13 октября 2022 г. — в Европе. к PS Плюс Зарегистрируйтесь, чтобы зарегистрироваться. Хотя активное членство дает дополнительные преимущества.

Зарегистрировавшись в приложении PlayStation, вы сможете получить следующие награды:

  • очки лояльности — Можно обменять на средства PSN Wallet и некоторые продукты PS Store.
  • цифровые предметы коллекционирования Описывается как «прекрасное цифровое представление вещей, которые нравятся поклонникам PlayStation, включая фигурки любимых и знаковых персонажей из игр и других форм развлечений, а также заветное оборудование, основанное на истории инноваций Sony».

Важно еще раз подчеркнуть: эти цифровые предметы коллекционирования не являются NFT. Sony говорит, что они «созданы только для нашей программы лояльности, и хотя некоторые из них могут быть редкими, они не уникальны и не используют технологию блокчейна. Их нельзя перепродать или обменять. Цифровые предметы коллекционирования можно приобрести или получить только через PlayStation». Звезды».

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