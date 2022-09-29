Обзор Sony PlayStation Stars Scheme, даты выхода

Sony опубликовала исчерпывающий обзор своего нового устройства звезды плейстейшн программа для PS БлогОхватывает все, что вам нужно знать. Программа, запущенная сегодня в Азии, будет запущена в Северной и Южной Америке 5 октября 2022 г., а через восемь дней — 13 октября 2022 г. — в Европе. к PS Плюс Зарегистрируйтесь, чтобы зарегистрироваться. Хотя активное членство дает дополнительные преимущества.

Зарегистрировавшись в приложении PlayStation, вы сможете получить следующие награды:

очки лояльности — Можно обменять на средства PSN Wallet и некоторые продукты PS Store.

— Можно обменять на средства PSN Wallet и некоторые продукты PS Store. цифровые предметы коллекционирования Описывается как «прекрасное цифровое представление вещей, которые нравятся поклонникам PlayStation, включая фигурки любимых и знаковых персонажей из игр и других форм развлечений, а также заветное оборудование, основанное на истории инноваций Sony».

Важно еще раз подчеркнуть: эти цифровые предметы коллекционирования не являются NFT. Sony говорит, что они «созданы только для нашей программы лояльности, и хотя некоторые из них могут быть редкими, они не уникальны и не используют технологию блокчейна. Их нельзя перепродать или обменять. Цифровые предметы коллекционирования можно приобрести или получить только через PlayStation». Звезды».

Чтобы заработать очки, вам нужно будет выполнить определенные задания, например сыграть в игру или выиграть призы. «Одна из наших первых кампаний называется «Hit Play/1994», в рамках которой участники, которые правильно запускают игры, соответствующие подсказкам на основе песен, получают специальные предметы коллекционирования». Как только вы присоединитесь к PS Stars, вы сразу же получите коллекционный телескоп Star Gazer.

Во-первых, доступ к PS Stars можно получить через приложение PlayStation, где они также будут отображать заработанные вами предметы коллекционирования. В будущем Sony планирует запустить сервис на PS5 и PS4. Вы также будете использовать баллы, заработанные в приложении.

В качестве дополнительного преимущества для подписчиков PS Plus (любая категория, которая не имеет значения) вы будете зарабатывать дополнительные баллы за покупку игр и продуктов в PS Store. Разделите на четыре уровня статуса, чем больше вы взаимодействуете с программой, тем больше преимуществ и вознаграждений вы получите.

Попробуете ли вы PS Stars, когда они появятся в вашем регионе? Дайте нам знать в комментариях ниже.