Обнародованы планы белорусско-российской станкостроительной группы

КАЗАНЬ, 22 сентября. /БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил о планах создания межгосударственного станкостроительного объединения, сообщает БЕЛТА.

Роман Головченко сказал: «Производство станков сейчас очень важная сфера. Мы прекрасно понимаем, что без современных станков невозможно развитие обрабатывающей промышленности. Сегодня мы еще раз можем убедиться, насколько правильно принято решение о сохранении станка. стройиндустрии Беларуси.И спрос на инструменты белорусского металлообрабатывающего оборудования сейчас высок.Но главная задача сейчас — быстро наладить производство нового типа станка, нового типа обрабатывающего центра.Один производитель или один разработчик будет трудновыполнимой. Поэтому мы говорили с нашими российскими коллегами о необходимости создания в ближайшее время такого станкостроительного пула, а возможно, и межгосударственной группы с некоторыми мерами государственной поддержки».

По его словам, ожидается, что эта отрасль производственного сектора начнет очень быстро расти. «Он находится на стыке машиностроения, вычислительной техники и информационных технологий, потому что современные обрабатывающие центры, безусловно, насыщены современной электроникой. Именно поэтому, поскольку, например, в Башкортостане есть компетенции по сертификации станочного оборудования, единственный центр сертификации станков в Там создана Россия.Это тоже очень важно.Здесь находятся предприятия Татарстана,оборонки и гражданского сектора экономики.Им нужно много станков,в том числе белорусского производства.Поэтому там тоже есть большой интерес к этой сфере», — сказал Роман Головченко.

Также рассматриваются новые проекты в нефтехимической отрасли. В целом поставки сырья и полуфабрикатов из Татарстана в Беларусь идут очень активно. Мы договорились сделать его регулярным, стабильным и выгодным с точки зрения ценообразования. Потому что в настоящий момент, когда многие предприятия работают на полную мощность, в две смены, очень важно обеспечить бесперебойные и непрерывные поставки всех основных компонентов сборочных линий. «Об этом мы тоже много говорили и согласовали все эти совместные планы», — добавил Роман Головченко.