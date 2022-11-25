Обновления в реальном времени: война России в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе, Бельгия, 25 ноября. (Джоанна Герон/Reuters)

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в пятницу, что НАТО не уменьшит свою поддержку Украины.

Выступая перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, Румыния, в конце ноября, Столтенберг сказал, что «большинство войн заканчиваются переговорами».

«Но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ повысить шансы на мирное решение — поддержать Украину», — добавил он.

«Поэтому НАТО продолжит поддерживать Украину. Мы не отступим», — сказал Столтенберг.

Увеличение «несмертельной поддержки»: Столтенберг сказал, что министры иностранных дел предложат «беспрецедентную военную поддержку» и согласятся увеличить «бескровную поддержку» на встрече в Бухаресте.

По словам Столтенберга, НАТО распределяет топливо, медикаменты, зимнее снаряжение и средства подавления дронов.

Столтенберг поблагодарил союзников за их вклад и заявил на встрече в Бухаресте, что он предложит дальнейшие взносы, чтобы помочь Украине перейти от оборудования советских времен к современным стандартам НАТО, а также поддержать военную подготовку.

Решения об отправке американских систем ПВО Patriot в Украину являются «национальными решениями» для конкретных стран, сказал он, отвечая на вопрос о просьбе Варшавы к Германии направить подразделения Patriot в Украину вместо Польши. 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной.

Столтенберг сказал, что в прошлом обучение персонала НАТО проводилось в странах-партнерах НАТО с передовой системой противовоздушной обороны NASAMS. Однако персонал НАТО не работал внутри Украины, потому что НАТО была стороной в российско-украинском конфликте.

«У нас есть способы гарантировать, что [Ukraine] Современные передовые системы могут эксплуатироваться без размещения персонала НАТО на территории Украины. Но… конкретные решения конкретных организаций — это общенациональные решения», — сказал он.

По его словам, иногда соглашения с конечными пользователями и другие договоренности требуют консультаций с другими партнерами, но в конечном итоге решения должны приниматься национальными правительствами.