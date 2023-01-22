Обновления в реальном времени: война России в Украине

Украинские военные 5 января обстреляли из гаубицы линию фронта в Запорожской области. (Стрингер/Рейтер/Файл)

Российские силы пытаются атаковать район Запорожья на юге и пытаются продвинуться в районе Донецка на востоке, сообщили в украинской армии.

Украинские силы «удерживают оборону» в этом районе и «дают заслуженный отпор российским оккупационным силам». Запорожская область Военная администрация подтвердила это в телеграм-сообщении.

Администрация заявила, что российские войска не продвигаются в этом регионе после того, как в субботу Минобороны России сообщило о захвате нескольких деревень к югу от областной столицы.

Российская армия «провела безрезультатные удары на авдеевском направлении (в Донецке). Продолжает наступление на направлениях Бахмут и Запорожье, наращивая интенсивность применения авиации», — сообщили в Генштабе ВСУ. — говорится в сообщении в субботу.

украинская армия сообщил в субботу Российские войска пытались атаковать район Запорожья на юге и пытались продвинуться в районе Донецка на востоке.

По словам госслужащих, обстрелы со стороны россиян также имели место на северо-востоке Сум и Харькова.

В нем также говорится, что назначенная Россией администрация в оккупированном Херсоне «усиливает контроль за регистрацией актов гражданского состояния» в южном регионе.

«В частности, пытается создать базу данных общежитий, угрожая отключением электричества под видом реализации «схемы энергосбережения», — говорится в сообщении.

CNN не проводила независимой проверки заявлений о таких планах в Херсоне.

Что говорит Москва: Ранее в субботу Минобороны России сообщило, что удары нанесены по нескольким селам вблизи города Запорожье Оригов. Украина не ответила на претензию, но заявила об «артиллерийских ударах по районам вблизи более 25 населенных пунктов на запорожском направлении».

Российских официальных лиц постепенно окружают, и есть сообщения о тяжелых боях вокруг Багмута, к востоку от Кременной в Луганске, где российские силы пытаются блокировать продвижение украинцев через близлежащие леса. Победа Украины в этом районе может поставить под угрозу российские пути снабжения Багмута.

На этой карте показано последнее состояние контроля в ключевых регионах конфликта: