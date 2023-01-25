Обновления в реальном времени: война России в Украине

Президент США Байден объявлено в среду Он планирует отправить в Украину 31 танк M1 Abrams, чтобы преодолеть давнее сопротивление администрации Киева на более сложные, но требующие большого объема обслуживания машины.

Байден сказал в комментарии Белого дома, что поддержка США была направлена ​​на то, чтобы помочь Украине «защитить ее суверенитет» и что развертывание танков не представляет собой «угрозу нападения».

Заявление Байдена прозвучало после того, как Германия в среду подтвердила, что отправит в Украину 14 танков Leopard 2 из собственного арсенала. Между двумя странами возникли разногласия, поскольку немецкие официальные лица указали, что Берлин отправит им только Танки Леопард 2 Если США направят в Украину танки M-1 Abrams.

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Почему это важно: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду корреспонденту CNN Кейт Болдуан, что «на данный момент» танки «значительно усилят» боевые возможности Персидского залива. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает просить западных союзников о современных танках, поскольку его страна готовится к крупному российскому контрнаступлению, которое ожидается весной.

В то время как США и Германия обязались отправить танки на Украину, другие страны, особенно те, у которых есть танки немецкого производства, объявили о фронтовых поставках. CNN не подтвердила общее количество поставленных танков Leopard 2, но обещания были даны. Пока многими странами Украинская армия стоит в очереди на получение десятков танков. Главная правящая партия Германии заявила в среду, что западные союзники Украины отправят страну Всего около 80 леопардов 2 Основные боевые танки.

Зачем отправлять танки сейчас: Поставка танков Leopard 2 в Украину обеспечит силы Кевина современной и мощной боевой машиной в преддверии весеннего наступления России. Это также стало бы ударом для Кремля, который стал свидетелем растущей кампании по оснащению украинских войск высокотехнологичными боевыми системами, поскольку наземная война России приближается к годовой отметке.

В преддверии заявления Байдена высокопоставленные официальные лица США сформулировали это решение как инвестиции в «долгосрочные возможности» Украины, которые администрация рассматривает как 11-месячную войну, затянувшуюся далеко в будущее. Украина надеется, что новые танки помогут ей вернуть захваченные Россией территории, в том числе Донбасс. Сюда входит Крым, полуостров, аннексированный Россией в 2014 году.

Возможные проблемы: Хотя на доставку танков «Абрамс» уйдут месяцы, высокопоставленные представители администрации Байдена заявили, что украинским войскам потребуется обширная подготовка по их эксплуатации и обслуживанию. США должны ориентироваться в сложных цепочках поставок запасных частей для танков.

По словам официальных лиц, процесс закупки займет несколько месяцев, добавив, что немецкие «Леопарды» поступят в ближайшее время. Тем временем США начнут «обширную программу обучения» украинцев на борту «Абрамсов», которые потребуют серьезного обслуживания после их развертывания. Обучение проходит за пределами Украины.

Министр иностранных дел Португалии сказал среда Потребуется два-три месяца, чтобы подаренные Западом танки Leopard 2 полностью заработали в Украине.

Ознакомьтесь с последними танками от Джима Скиуто из CNN:

Кевин Липтак из CNN, Стефани Халаш, Софи Танно и Сугам Покхарел сообщили об этом посте.