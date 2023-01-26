Российское государственное СМИ «Россия-24» в среду высмеяло западные современные танки, назвав их «беззубыми» и «побитыми» после того, как Германия и Соединенные Штаты предоставили Украине передовые боевые машины.

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца, наряду с обещанием президента США Джо Байдена отправить 2 танка Leopard, обещало поставить Украине 31 танк M1 Abrams. сыграл важную роль в усилиях Украины по возвращению территории, захваченной Россией.

Ряд сюжетов, показанных на российском канале, преуменьшает значение современных западных танков, включая заголовки «беззубые коты» и «побитые Абрамсы» — саркастические ссылки на бронетехнику американского и немецкого производства.

Один из докладчиков назвал немецкие танки «гораздо более старыми», более тяжелыми и менее эффективными по сравнению с российскими танками Т-90. В разделе «Побитые Абрамсы» показаны кадры подбитых в боях машин Абрамс, а также карта танка. Объяснение его «слабых мест».

Основной контекст: Несмотря на то, что государственные СМИ рекламируют превосходство российских боевых танков, считается, что сотни танков были уничтожены с тех пор, как Москва начала наступление на Украине. Эксперты говорят, что конструктивный недостаток вызвал проблемы почти у всех бронетранспортеров, которые Россия использует в Украине.

Байден вчера что аврамийцы «Самые боеспособные танки в мире» Украинские военные будут обучать управлению «самой сложной» техникой.

Ранняя военная помощь, такая как ракетная система США HIMARS. был важен Помогая Украине сорвать продвижение России и провести серию успешных контратак в последние месяцы. Киев считает, что западные танки будут иметь аналогичный эффект в наземной войне на востоке Украины.