Обновления в реальном времени: Россия вторгается в Украину

Мост через реку Северский Донец, к северо-востоку от Рубежного, Украина, 12 мая (BlackSky)

Спутниковые снимки BlackSky и Европейского космического агентства показали, что с отступлением российских войск из-за продолжающегося украинского контрнаступления в Харьковской области были взорваны три жизненно важных для продолжения украинского наступления моста.

На изображениях Black Sky, сделанных 12 мая, видны разрушенные участки мостов, пересекающих границу. Река Северский Донец Рядом с селами Рубежное и Старый Салтов, которые находятся примерно в 10 милях к югу от российской границы.

Село Рубежное находится недалеко от Старого Салтова, хотя и носит то же название, что и город южнее Луганска.

Мост через реку Северский Донец, к востоку от Старого Салтова, Украина, 12 мая (BlackSky)

Населенные пункты были недавно освобождены украинскими войсками.

На другом спутниковом снимке, сделанном Европейским космическим агентством 8 мая, видно, что мост через ГЭС Бэйчэн — ближайший к югу мост — также взорван.

Есть только два небольших моста на севере, в оккупированных русскими селах Огорцево и Бухрукуватка, которые пересекают реку. Их текущий статус неизвестен, потому что облака скрыли все недавние спутниковые снимки.

Почему мосты важны: Если эти мосты будут разрушены, темп украинского прогресса будет значительно замедлен.

Для украинских сил важна не только динамика. Основные российские пути снабжения, которые имеют жизненно важное значение для наступления российских войск в районе города Изюм и в Луганской области, проходят к востоку от реки Северский Донец в Харьковской области.

Хотя не совсем ясно, когда были взорваны мосты и кто был ответственен за это, маловероятно, что украинцы несут ответственность за их разрушение. Мосты жизненно важны для их контратаки и для нацеливания на линии снабжения.