Объявление полной повестки дня заседаний основных акционеров: Правосудие – TechCrunch

Сессии основных заинтересованных сторон: Equity, наше второе мероприятие, посвященное разнообразию, равенству, вовлеченности и работе в сфере технологий, состоится 3 марта 2021 года. Это виртуальная однодневная конференция с участием самых известных новаторов, лидеров и активистов работаю в отрасли.

Мы рады возможности принять у себя конгрессмена Барбару Ли, основателя Backstage Capital, управляющего партнера Арлана Гамильтона, Ванессу Пейн из Gig Workers Collective, генерального директора Alphabet Workers ‘Union Парола Коула, президента Color of Change Рашада Робинсона и генерального директора Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт и другие.

Помимо дискуссий и панельных дискуссий на виртуальной сцене, мероприятие также будет включать в себя нетворкинг, презентации стартапов и возможность пообщаться с участниками со всего мира.

Ниже вы найдете официальную повестку дня заседаний основных акционеров: Акции. Если вы хотите принять участие в этом мероприятии, вы можете получить здесь билет всего за 5 долларов.

Если вас интересует возможность выступить со спонсором и выйти на сцену с этими замечательными спикерами, позвоните нам, чтобы поговорить с кем-нибудь из нашей команды продаж!

Среда, 3 марта

Государство Союза с Парул Коул (Google), Грейс Рекерс (Международный офисный персонал и профессиональный союз) и Кларисса Редвин (Нью-Йоркский университет)

Профсоюзы были довольно редкостью в сфере технологий. Это, наконец, начало меняться в последние годы, поскольку это подтолкнуло работников к объединению в некоторые из крупнейших компаний отрасли, от Alphabet до Kickstarter. Парул Коул (Google), Грейс Рекерс (Международная федерация офисных сотрудников и профессионалов) и Кларисса Редвин (Нью-Йоркский университет) присоединятся к нам, чтобы обсудить растущее движение.

В поисках следующего единорога с Арланом Гамильтоном (Backstage Capital)

Арлан Гамильтон, основатель и управляющий партнер Backstage Capital, привлек более 12 миллионов долларов для поддержки 150 компаний, возглавляемых недостаточно представленными учредителями. На этом занятии Гамильтон обсудит, как изучить самые большие возможности для инвестиций и как их разрушить позитивным образом.

Путь вперед для основных технических работников с Ванессой Пейн (партийные работники группы), Джессикой Э. Мартинес (Национальный совет по безопасности и гигиене труда) и Кристианом Смоллз (Конференция основных рабочих)

Временные и складские рабочие стали незаменимыми в разорванной пандемией экономике. В Калифорнии в начале этого года вступил в силу закон, который делает временных работников независимыми подрядчиками. Тем временем складские работники Amazon в Алабаме активно стремятся создать профсоюз, чтобы обеспечить лучшую защиту на рабочем месте. Вы услышите от рабочих и регулирующих органов о следующем шаге для временных и рабочих для технологических подрядчиков, а также о битвах, которые ждут этих важных рабочих.

Создание равенства в технологиях с конгрессменом Барбарой Ли (штат Калифорния)

«Проблема трубопровода» часто упоминается как причина отсутствия разнообразия в технологической отрасли. Но это миф. Конгрессмен Барбара Ли, которая почти десять лет представляла Восточный залив Калифорнии, хорошо знает появление технологий в районе залива. Мы поговорим с конгрессменом Ли о возможностях, которые открываются перед нами для создания равных условий в сфере технологий, чтобы инвесторы, основатели, дизайнеры, программисты и другие люди могли воспользоваться преимуществами.

Выявление и разбор глубинных технологических систем предвзятости с Хабином Гирмой (юрист по вопросам инвалидности), Муталом Нкунди (искусственный интеллект людей) и Сафией Умоджа Нобл (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе)

Почти каждая распространенная технология или услуга в нем содержат системы предвзятости или исключения, которые привилегированные, но очевидные для затронутых групп игнорируют. Как эти системы должны быть раскрыты и задокументированы, и как мы можем приступить к их удалению и предотвратить их дальнейшее появление в будущем? Искусственный интеллект для людей Мутале Нконде, адвокат по правам инвалидов Хабин Гирма и автор книги «Алгоритмы преследования» Сафия Умоджа Нобл обсуждает более инклюзивное будущее.

Спонсируемый LatinoX Startup Alliance: Основатели Latinx руководят включительно

Основатели Latinx, которые руководят инклюзивностью через различные команды и / или поддерживают разнообразную миссию, инклюзивность является частью их ДНК.

Основатели Focus с Трейси Чо (Block Party)

Мы сидим с основателями, которые готовы доставить самые большие неприятности в отрасли. Здесь мы говорим с Трейси Чоу из Block Party, которая защищает людей от злоупотреблений и преследований в Интернете.

Почему социальные сети не работают и что с этим делать Наг Остин (Somewhere Good и Ethel’s Club), Джесси Лехириш (Технология отчетности) и Рашад Робинсон (Изменение цвета)

Токсичная культура, кровавые заговоры и организованная ненависть в последние годы распространились в Интернете. Мы обсудим, насколько социальные сети несут ответственность за возникновение этих явлений и как построить здоровые онлайн-сообщества, которые делают общество лучше, чем хуже.

Спонсируемый Начинать: Влияние сторонних ЛГБТК + предпринимателей

StartOut и Socos Lab рады рассказать о TechCrunch Justice и рассказать о показателях воздействия инклюзивности. Его первая итерация; Индекс экономического воздействия StartOut Pride определяет экономическую ценность неиспользованных LGBTQ + предпринимателей. В рамках проекта исследуется влияние предпринимателей на экономику с точки зрения создания рабочих мест, патентов, финансирования и выхода в США. Наша повестка дня будет состоять из краткого введения, демонстрации индекса и его текущих результатов, а также обсуждения вопросов и ответов с издателями индекса.

Спонсируемый Unshap: Боковой чат – разнообразие – это больше, чем просто наем цветных

Может показаться, что страна принимает перемены – от этнического разнообразия к равенству на рабочем месте. Однако у нас еще есть дела. Например, организационное разнообразие по-прежнему связано с наймом из разных групп талантов. В самом деле, для полной активации потенциала DEI требуется нечто большее, чем «кадровая стратегия». Сильная и устойчивая работа в этой области требует включения принципов, политик, систем и практик DEI во все части бизнеса, включая опыт сотрудников и клиентов, культуру бренда и общую гражданскую позицию отрасли / компании.

Перерыв в общении

Через нашу виртуальную платформу участники могут общаться через видеочат, давая людям возможность наладить полезные связи. CrunchMatch, наш математический продукт для сопоставления, будет доступен, чтобы вы могли встретить на шоу нужных людей, а также случайным образом сопоставить посетителей, которые чувствуют себя немного более предприимчивыми.

Демистификация процесса сбора средств на основе первой проверки с участием инвесторов первого выбора с Брайаном Брэкеном (Lightship Capital), Астрид Скоулз (Zebras Unit) и Сиднеем Томасом (Pressur Ventures)

Есть много способов профинансировать ваш стартап, которые не включают Y-комбинатор или обычный ящик. На этой многоуровневой доске учредители услышат от трех лиц, принимающих решения, о том, как подключиться к нетрадиционным сообществам и ресурсам, чтобы получить первые деньги, которые им нужно заработать.

Технологии в эпоху подотчетности с Джонатаном Гринблаттом (Антидиффамационная лига)

Принцип невмешательства в модификацию онлайн-платформ привел к тому, что ненависть будет процветать у всех на виду в течение последних четырех лет. Мы поговорим с Джонатаном Гринблаттом, генеральным директором Антидиффамационной лиги, о предлагаемых политических решениях, о том, стоит ли технология на пороге настоящей эры подотчетности и о том, как будет выглядеть миссия организации в 2021 году и в последующий период.

Разнообразие и инклюзивность были в повестке дня технологических компаний уже много лет. Но в отрасли по-прежнему отсутствует истинная инклюзивность, несмотря на усилия, предпринимаемые руководителями департаментов разнообразия, равенства и интеграции в этих компаниях. Мы будем стремиться лучше понять, что стоит на пути прогресса и что требуется для достижения реальных изменений.

Доступ ко всем областям: доступность дизайна с первого дня с Синтией Беннетт (Университет Карнеги-Меллон), Срин Мадибали (ранее жилые помещения и Airbnb) и Мара Миллс (Нью-Йоркский университет)

Сессия рассмотрит важность обеспечения того, чтобы дизайн продукта был легко доступен с нуля. Мы спросим, ​​как социальные и медицинские модели инвалидности влияют на технологическое развитие. Включение опыта технических специалистов с ограниченными возможностями, производителей, инвесторов, ученых и разработчиков программного обеспечения в ДНК вашей компании с самого начала имеет жизненно важное значение для построения эффективного и справедливого общества. Это может означать, что вы никогда не оставляете деньги на столе.

Переосмысление путей для возвращающихся граждан с Джейсоном Джонсом (Последняя миля), Дипти Рохатджи (Slack) и Али Тамбора (Инициатива Чана Цукерберга)

Возвращение в общество после заключения связано с трудностями, которые мало кто из нас может понять. На этой панели мы рассмотрим роль, которую технологии могут сыграть в обеспечении занятости для возвращающихся граждан.