Объявлен экс-президент польской криптобиржи Wex — Bitcoin News

Бывший генеральный директор российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев был освобожден из-под ареста в Варшаве в начале этого месяца. Бывший глава ныне несуществующей платформы для торговли монетами вернулся в Россию, а судебное разбирательство против него в Польше все еще продолжается.

Польский суд отказал Казахстану в экстрадиции Wex Executive

Власти Польши освободили Дмитрия Васильева, человека, который возглавлял Wex, когда-то крупнейшую биржу криптовалют в России. 34-летний гражданин Беларуси был задержан в аэропорту Варшавы 11 августа, первоначально на 40 дней, но находился под стражей почти четыре месяца.

Васильев сообщил российскому порталу деловых новостей РБК, что ему разрешили выехать 7 декабря и он вернулся в Россию, где находится. Его польский адвокат также пояснил, что суд отказал в его экстрадиции в Казахстан, но еще не принял окончательного решения по его делу.

Бывший генеральный директор Wex был арестован после того, как 450 миллионов долларов исчезли со счетов, связанных с биржей. Как сообщает польская ежедневная газета Gazeta Wyborcza, руководство биржи несет ответственность за потерю средств, принадлежащих гражданам стран-членов ЕС, в том числе Польши и других стран.

Wex был запущен в сентябре 2017 года и считается преемником печально известной биржи BTC-e. Последний приостановил свою деятельность в начале того же года после того, как Греция задержала одного из предполагаемых операторов, Александра Винника, который был арестован по приказу США.

Прокуратура США обвиняет российского ИТ-специалиста в отмывании до 9 миллиардов долларов через BTC-e. Франция приговорила его к пяти годам тюремного заключения в декабре прошлого года. Французские судебные органы также отказались экстрадировать его в Россию, где он был замешан в других преступлениях.

Дмитрий Васильев также был задержан в Италии летом 2019 года по запросу Интерпола в связи с возбуждением против него уголовного дела в Казахстане, где он разыскивался по обвинению в мошенничестве. Затем, в августе того же года, итальянские власти освободили Васильева, несмотря на продолжающееся уголовное дело против него в ряде других стран, таких как Россия, Беларусь и Китай.

В сентябре сообщения показали, что 100 ETH Он был выведен из кошелька Wex, что стало первым движением средств за три года. Остаток 9 916 ETHНа тот момент он стоил 30 миллионов долларов, но через несколько дней был переведен на новый адрес. В ноябре МВД России, МВД, обвиняется в бездействии по требованию потерпевших биржи о конфискации их активов.

Что вы думаете об освобождении Дмитрия Васильева, бывшего генерального директора Wex? Расскажите нам в комментариях ниже.

Любомир Тасев Любомир Тасев — технолог из Восточной Европы, который любит цитировать Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, что я есть, а не то, что я делаю». Помимо криптовалюты, блокчейна и финтеха, еще одним источником вдохновения являются международная политика и экономика.



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