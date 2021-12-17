Объяснение злодеев, камео, посткредитных сцен и многого другого.

Эта статья содержит спойлеры для Человек-паук: Нет места для дома.

вон там Много персонажей этого фильма. Сможешь пробежаться по всем плохим парням и сказать мне, кто это?

В ПОРЯДКЕ! Краткая версия такова: Нет места для дома Он привлекает большинство (но не всех) главных антагонистов из двух предыдущих серий фильмов о Человеке-пауке: Зеленого гоблина (Виллем Дефо) из 2002 года. человек-паукДоктор Ахтабот (Альфред Молина) с 2004 г. человек-паук 2, Sandman (Церковь Томаса Хейдена) с 2007 г. человек-паук 3Ящерица (Рис Эванс) с 2012 года Невероятный человек-паукИ и Электро (Джейми Фокс) с 2014 года Новый Человек-Паук 2.

Кого-нибудь не хватает? А что насчет Джеймса Франко? И почему это не содержит ничего из стих паукаЧеловек-паук, женщины и свиньи?

Пропало много людей! Ни Гарри Осборна в оригинальной трилогии, сыгранной Джеймсом Франко, ни КАК ЯВерсия, которую играет Дэйн ДеХаан, испорчена заклинанием Доктора Стрэнджа, и Эдди Брок / Веном Тофера Грейса также остается вне цикла, по-видимому, оставляя пол свободным для сцены с промежуточными титрами. Также вскользь упоминается «русский мужчина в костюме единорога», то есть персонаж Пола Джаматти из ASM 2.

Что касается того, почему их не было в этом фильме, вы знаете, что Симпсоны Эпизод, в котором они дали понять, что если что-то и имеет смысл,фокусник сделал этоВ данном случае волшебник буквально сделал это. Любое строгое объяснение во вселенной того, почему заклинание было наложено на одних персонажей, а не на других, казалось бы, развалится при любой проверке. В конце концов, по крайней мере, некоторые из этих других людей, такие как Джеймс Франко и Дэйн ДеХаан сталкиваются с Зеленым гоблином. Они также узнают, что Питер Паркер был Человеком-пауком и тоже умер в этих фильмах, и у них также есть суперсилы, но они не появляются здесь.

Наиболее вероятные и наименее приятные объяснения наиболее практичны. Может быть, некоторых из этих актеров было трудно запланировать, или, может быть, их включение (в случае Франко) вызвало нежелательные споры, или, может быть, жонглировать пятью злодеями в одном фильме достаточно сложно. Другие персонажи тоже были, честно говоря, анимированными, и было бы сложно включить их в этот боевик (даже если это определенно круто смотреть). Кролик Роджершаблон обхода медиапотока). А в случае с носорогом Джаматти его мимика, вероятно, была больше, чем этот фильм мог выдержать.

Большинство Нет места для домаПлохие парни мертвы в своих фильмах, но заклинание притягивает их из прошлого? Но Тоби Магуайр и Питер Паркер из Эндрю Гарфилда определенно стали старше. Почему заклинание не поразило их одновременно с ублюдками?

Это еще одна из тех вещей, где вам просто нужно признать, что это сделал терапевт. Во вселенной нет логической причины, но стареющая канава Marvel по-прежнему кажется странной, и, в любом случае, часть точки зрения Питерса заключается в том, чтобы представлять разные виды будущего для персонажа Тома Холланда: Магуайра, поскольку он в конечном итоге работает со своим персонажем. Версия MJ обосновалась, и версия Гарфилда, в которой он поглощен гневом и чувством вины за смерть Гвен Стейси и никогда полностью не выздоровел.

Кстати, почему Питер из Тоби Магуайра говорит, что с Мэри Джейн все «сложно»?

В оригинальной трилогии Питер пытается решить, следует ли сказать Мэри Джейн, является ли он Человеком-пауком, и как только он это сделает, что ж, нет простого способа жениться на супергерое. Но это также намек на отношения Питера с MJ из комиксов, которые за десятилетия претерпели множество изменений: они поженились, развелись, были вынуждены демоном забыть друг друга, и однажды она умерла, когда ее самолет взорвался посреди … полет. это Много.

Реально ли управление устранением повреждений?

Не в нашей вселенной, а в комиксах Marvel и в кинематографической вселенной Marvel так и есть. Раздел также немного появился в Человек-паук: Возвращение домой И у нее почти получилось собственное телешоу, но это дебют Ариана Моайеда, он же Стьюи из Преемственностькак один из его агентов. Как следует из названия, его работа состоит в том, чтобы подметать мусор, оставленный супергероями — хотя мы видим здесь, иногда дружелюбный район Человека-паука достаточно добр, чтобы навести порядок в его беспорядке.

Что случилось с адвокатом Питера?

Когда тетя Мэй приводит адвоката, чтобы сообщить Питеру Паркеру о его предполагаемых преступлениях, этим адвокатом оказывается Мэтт Мердок из «Адской кухни» (Чарли Кокс), которого некоторые могут знать под другим именем: Сорвиголова. Мы видели эту версию Сорвиголовы раньше, хотя и не на большом экране. Кокс снялся в роли слепого следопыта Netflix безрассудный Сериал, который длился три сезона с 2015 по 2018 год. Поскольку Marvel и Netflix с тех пор прекратили свои отношения, судьба вселенной Marvel стримингового сервиса висит на волоске. Но с Коксом здесь, похоже, MCU приветствует героев Netflix с распростертыми объятиями — а это значит, что когда-нибудь мы снова увидим знаменитого Рейнджера.

Почему Электро не выглядит так глупо, как в Новый Человек-Паук 2?

Отличный вопрос! В фильме есть хорошая шутка по этому поводу, когда Макс, который когда-то работал с персонажем Джейми Фокса, Максом (также известным как Электро), на временной шкале Питера Эндрю Гарфилда, спрашивает Макса, что нового в его новом облике. Раньше у него были острые зубы, очки, расческа … но разговор прервался до того, как Макс объяснил, почему ему стало жарче. Возможно, мир Тома Холланда Питера — это место, где кому-то вроде Джейми Фокса запрещено быть менее горячим, поэтому теперь он может бродить по Тимберлендам в крутой пухлой куртке. Или, может быть, Джейми Фокс отказался бы сниматься в фильме, если бы ему снова пришлось надеть этот ужасный парик.

Каковы снова способности Зеленого Гоблина? Кажется, он сопротивляется Человеку-пауку даже без своих гаджетов.

Норман Осборн — это не просто сверхчеловек типа Железного человека или Бэтмена, чьи способности проистекают из его костюма: Зеленый Гоблин — альтернативный персонаж, рожденный, когда Осборн экспериментирует над собой с сывороткой суперсолдата, разделяя его пополам. Зеленая сторона его очень мощная и смертельно жаждущая энергии. Итак, хотя его планер и печально известные бомбы — очень опасные аксессуары, Осборн определенно может оставаться в одиночестве даже без них, поэтому он всегда был одним из самых опасных врагов Человека-паука.

Нед теперь герой? Или волшебник? Или кто-нибудь может колдовать с этими кольцами?

После того, как Питер подчиняет Доктора Стрэнджа, чтобы активировать его план по освобождению пяти захваченных злодеев и их лечению, он уходит с прощальным подарком: Веревочное кольцо Стрэнджа, которое позволяет ему создавать межпространственные порталы в другие места или временные рамки. Питер решает передать это чрезвычайно могущественное особенное существо … своему лучшему другу Неду, который известен как малоизвестный, но очень преданный хакер. Он просит Неда использовать его, чтобы защитить себя и MJ, пока Питер уходит куда-нибудь с плохими парнями. Что круто, так это то, что никто не может использовать пращу и заставить ее работать — так что внутри Неда должно быть что-то достаточно волшебное, что позволяет ему использовать уникальные мистические способности Стрэнджа, поскольку он может создавать несколько порталов, пока кольцо находится в его владении.

Шансы на то, что Нед снова сыграет на праще Стрэнджа, невелики, но, возможно, когда-нибудь он получит свою. (Или, может быть, вместо того, чтобы стать вдохновителем его комиксов, он превратится в Хобгоблина.)

Что случилось с возвращением Тоби Магуайра?

Из многих мемов Тоби Магуайра, вдохновленных фильмами о Человеке-пауке, некоторые получили небольшие похвалы. Нет места для дома. Фильм не только возвращает любовника Нормана Осборна ».Я сам учёныйлиния от человек-паукНо Тоби Магуайр по-прежнему Питер С тех пор он страдает от боли человек-паук 2. а часто мем Сцена в этом фильме показывает, как Питер, силы которого исчезли из-за жестокого экзистенциального кризиса, пытается восстановить свою магию, … спрыгивая со здания. В конце концов он падает на бельевую веревку и сильно ударился о стену. Его реакция: «Моя спина … моя спина!» Затем он идет очень медленно, весело и весело. После этого не зря у парня все еще болит спина! Каким бы сильным ни был Человек-паук от природы, ему не избежать неизбежного путешествия к мануальному терапевту.

Когда Статуя Свободы превратилась в золото и что делать со щитом Капитана Америки?

Дж. Джона Джеймсон мимоходом упомянул в видео, похожем на Алекса Джонса для Daily Bugle, что город недавно установил оду Капитану Америке на своей самой известной достопримечательности. Леди Свобода теперь держит доспехи первого мстителя, павшего героя. Мы видели мир после переворота Человек-паук: Вдали от домаИ вечность, И Шан Чи и легенда о десяти кольцахНо эти детали являются доказательством того, что мир продолжает находить новые способы вспомнить тот ужасный пятилетний период — и поблагодарить Мстителей за устранение ущерба.

Тот момент ближе к концу, когда MJ упал со Статуи Свободы и был пойман Эндрю Гарфилдом Спиди, кажется довольно большим событием. Что там происходит?

Как объясняет Питер Гарфилд, его жизнь пошла под откос, когда он не смог спасти свою девушку Гвен Стейси. Как и в рассказе комиксов «Ночь, когда умерла Гвен Стейси» (спойлеры!), Он плетет паутину, чтобы поймать ее после того, как один из врагов Человека-паука попадает в колокольню, но сеть не может помешать ей сломать себе шею. Нет места для дома Он дает ему второй шанс, и на этот раз ему это удается.

Почему Питеру в конце концов пришлось сшить себе новый костюм Спайди?

После того, как все, кто знал Питера, забыли о нем, Питеру пришлось начинать с нуля. Это включает, кажется, восстановление своей жизни как Человека-паука, даже если сам Человек-паук не был стерт из памяти. Но он был украден из его высокотехнологичного костюма Stark Industries в результате того, что все забыли о нем, так же как он был украден из его дома и семьи. Без этого причудливого костюма, наполненного нанотехнологиями, Питер должен вернуться к основам и придумать свою собственную гриву — точно так же, как его приятели из мультивселенной, когда они были первыми.

Что не так с последовательностью средних кредитов? Эта липкая черная капля важна?

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Это Том Харди, Эдди Брок, из яд И Яд: пусть будет резня— Франшиза Spider-Verse, которую Sony начала, когда казалось, что она может потерять права на персонажа Человека-паука. В последний раз ее видели выходящей из их мира Питера Паркера. резняСцена после титров, Эдди и его друг вместе живут в баре в Мексике. (Если у вас возникнут проблемы с его надеванием, а он не скажет: «Футбол — это жизнь», официант Тед ЛассоХристо Фернандес). В аквариумах с лобстерами, пока он не захочет его сердце. Но небольшой кусочек симметричного инопланетянина — эта липкая точка на ленте — все еще находится сзади, достаточно, чтобы позволить Веному, если не Эдди, войти в MCU в любое время, когда ей это понадобится.

Что такое «зеркальное измерение»? И имеет ли это какое-либо отношение к тому, как выглядит Бизарро Доктор Стрэндж в трейлере к Доктор Гариб 2 В конце фильма?

Зеркальное измерение — это собственная песочница Доктора Стрэнджа, место за пределами нашей реальности, где он может тренироваться и обучать других и сражаться с людьми на своей родине. Как говорит Стрэндж, здесь «все под контролем».

Что касается этого трейлера для Доктор Стрэндж в мультивселенной безумияТрудно сказать, что там происходит, но ваше представление о Злом Докторе Стрэндже, вероятно, не за горами. Как некоторые уже предполагают, это может быть более темная и более мощная альтернативная вселенная «.Сами незнакомец«Версия персонажа, представленного в кинематографической вселенной Marvel в сериале Marvel. Что, если?, но это должно стать темой для другого руководства для фанатов Casual Marvel.