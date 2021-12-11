Огненный шар освещает Сочи яркой вспышкой, говорит ученый — Science & Space

Сочи, 8 декабря. Яркая вспышка была видна над российским городом Сочи, который, по мнению местных жителей, был падающим метеором, сообщил ТАСС в среду руководитель обсерватории Кубанского государственного университета Александр Иванов, причиной которой стало падение небесного тела. , в атмосферу.

Во вторник в небе над Сочи вспыхнула яркая вспышка, которую местные жители и гости города приняли за падающий метеор.

«Если посмотреть на общую форму, это явление называется полиидом. У метеора слабая видимая яркость, как у Юпитера или Сатурна. <…> Такое яркое, как Венера, или даже ярче, это явление называется булидом », — пояснил российский ученый.

Эксперт сообщил, что ракета пролетела в небе над восточной и юго-восточной частями города. По всей видимости, это явление связано с сезоном сильного метеорного потока под названием Геминиды. Он длится с 4 по 17 декабря, а пик — 14 декабря. Иванов отметил, что «некоторые огромные фрагменты уже могут улететь в атмосферу».

Это загадочное явление будет отслеживаться и исследоваться внутренней сетью болидов. По словам российского ученого, сейчас благодаря камерам видеонаблюдения можно наблюдать за опорами под разными углами. В целом, ежедневно на Землю падает до 300 тонн метеоритного материала.