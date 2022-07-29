Огромная интернет-головоломка Nir: Automata была просто крутой и удивительной мистификацией.

После нескольких дней интриг наконец-то выяснилось, что загадочные видео доселе неизвестных областей в Nier: Automata были работой двух очень талантливых модников.

«Церковная сага» началась, когда пользователь Reddit под ником sadfutago опубликовал видео с дверью, которую раньше не видел ни один игрок в Nier, а за ним последовали клипы со странным контентом, включающим отсылки к другим играм. Это обрадовало сообщество Nier (и многих, многих других), которые не могли сказать, была ли это ARG для новой игры или работа моддеров — хотя многие считали последнее невозможным.

Как оказалось, было не так уж невозможно модифицировать Nier: Automata, как мы думали, используя Twitch поток Он рассказал, что вся история действительно была работой талантливых фанатов, которые создали новый контент в игре. Как вы можете видеть в галерее ниже, поток Twitch в конечном итоге признал, что все это было создано с помощью модов тремя людьми: DevolasRevenge, Woeful_Wolf и RaiderB.

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«Спасибо», — говорится в текстовом слайде, который транслировался в конце трансляции. «Все, чем мы делились, было полностью в игре, и никакие моды не использовались. Нам нравились все обсуждения и теории — это было удивительное путешествие. Было вдохновляющим видеть, как сообщество объединяется после стольких лет, делая всю эту тяжелую работу стоящей». Это.»

Хотя некоторые будут разочарованы тем, что в ближайшее время не появится больше официального контента Nier, тот факт, что команда вообще начала добавлять внутриигровой контент в Automata, является огромной новостью для сообщества. Многие думали, что это невозможно, но разработчики модов пообещали выпустить «новые плагины и инструменты для сценариев Blender» с открытым исходным кодом, по-видимому, впервые открыв широко открытую сцену модов.

Сама церковная сцена будет выпущена, чтобы каждый мог воспроизвести то, что они смотрели, и команда говорит, что у них «многое в запасе», включая уже завершенный мод от RaiderB.

Более поздние слайды извинились перед сообществом за то, что ввели людей в заблуждение, заявив, что они хотели создать впечатление, что этот контент был вырезан или классифицирован, а не полная ARG. Они также заявили, что не пытались выдать себя за создателя Нир, Йоко Таро, которая в последние несколько дней была привлечена к этой тайне (что позже выяснилось). Похвалите за то, что не испортили головоломку).

Наконец, команда извинилась за «антиклиматическую» концовку, заявив, что у них мало времени по личным причинам. Тем не менее, большая часть сообщества праздновала открытия, вдохнувшие жизнь в сообщество, даже до того, как моды были выпущены.

«Это то, что мне больше всего понравилось в чем-то подобном, и это безумие. Я был здесь», — написал он. Дженни Бой. Соленый — Мороженое Он видит в этом новое будущее для серии: «Эти ребята сумели привлечь внимание многих людей, вовлеченных в NieR, и возродить интерес к серии. То, что у нас есть сейчас, может быть просто невероятно новым и адаптированным модом, но [Square Enix] Он может увидеть, что интерес определенно есть, и может серьезно подумать о том, чтобы снова поработать над сериалом».

Джо Скриппс — исполнительный редактор новостей IGN. Следуй за ним Твиттер. У вас есть совет для нас? Хотите обсудить потенциальную историю? Пожалуйста, отправьте электронное письмо на новости@ign.com.