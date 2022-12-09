Огромный пожар охватил торговый центр в Подмосковье Новости

По меньшей мере один человек погиб в результате пожара в ТЦ «Мега Химки».

Российские пожарные потушили масштабный пожар, охвативший один из крупнейших торговых центров в пригороде Москвы, приведший к обрушению части конструкции и гибели одного человека.

Власти заявили, что огонь распространился рано утром в пятницу на площади около 7 000 квадратных метров (75 000 квадратных футов) в торгово-развлекательном центре «Мега Химки».

Глава МЧС России Сергей Политкин заявил, что в аварии погиб как минимум один человек, а пожар был потушен в 10:45 (7:35 мск).

По данным экстренных служб, на место прибыли более 70 пожарных и 20 пожарных машин. По их словам, работа задерживается из-за планировки терминала, который расположен примерно в 7 километрах (4 милях) от московского аэропорта Шереметьево.

«Из-за обрушения кровли огонь мгновенно распространился на большую площадь», — сообщили в Telegram-канале экстренных служб Московской области.

Торговый центр «Мега Химки» в г. #Москва Он горит. Площадь возгорания составляет около 7000 квадратных метров. pic.twitter.com/GXxKB3vbxs — Следующая (@nexta_tv) 9 декабря 2022 г.

Следственный комитет России, который расследует особо тяжкие преступления, заявил, что выясняет причины пожара.

По словам начальника управления по чрезвычайным ситуациям Московской области, возгорание, по всей видимости, произошло из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ в здании.

Рабочий сообщил агентству ТАСС, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание, за которым последовал взрыв, распространивший пламя.

Российские информационные агентства ранее сообщали, что экстренные службы рассматривают в качестве возможной причины «поджог».

Видео в социальных сетях показали огромный пожар, когда люди бежали из горящего здания на парковку.

Мега Химки была домом для большого количества западных розничных сетей до того, как компании покинули Россию после войны на Украине, в том числе один из первых магазинов ИКЕА в Московской области.

В последние годы в России произошло несколько смертоносных пожаров в развлекательных заведениях.

В результате пожара в прошлом месяце в баре города Кострома погибли 13 человек. Власти заявили, что пьяный мужчина выстрелил из ракетницы внутри, но несоблюдение правил пожарной безопасности привело к большому количеству смертельных случаев.

В 2018 году в результате пожара в торговом центре в сибирском городе Кемерово погибли 60 человек.

В 2009 году еще один пожар в ночном клубе в уральском городе Пермь унес жизни 156 человек.