Ожидаемые выплаты по украинскому долгу продлены до 2023 года, поскольку российская война опустошает экономику

На просьбы Украины об отсрочке погашения долга, похоже, ответили после того, как группа западных кредиторов согласилась продлить предстоящие выплаты по облигациям страны до конца 2023 года.

В связи с тем, что российское вторжение оставило экономику Украины в руинах, международные кредиторы, включая Канаду, США, Великобританию, Францию, Германию и Японию, объявили, что они продлят выплату Киеву долга в размере 20 миллиардов долларов, который должен быть погашен в августе, до конца 2023 года. Согласно плану, будут отложены все платежи по долгу Киева в размере $20 млрд. Проценты по государственным облигациям и платежи по «гарантиям» роста, предоставленным после реструктуризации финансовой системы Украины в 2015 году.

Международные кредиторы продлевают срок погашения долга Украины. Группа кредиторов Украины объявила о приостановке выплаты долга Украине до конца 2023 года на фоне полномасштабной войны России с возможностью продления на один год. Киев Индепендент 22 июля 2022 г.

«Мы, как официальные двусторонние кредиторы Украины, намерены обеспечить согласованную приостановку обслуживания долга», — говорится в сообщении группы. «Мы также настоятельно призываем всех других официальных двусторонних кредиторов к скорейшему достижению соглашения». Ожидается, что ВВП Украины упадет где-то между 35% и 45% в 2022 году, а расходы на войну — наряду с более низкими налоговыми поступлениями — приведут к дефициту финансового положения страны в размере 5 миллиардов долларов в месяц.

«Нарушение финансовых потоков наличности и повышенный спрос на государственные ресурсы из-за войны создали беспрецедентное давление с ликвидностью и трудности с обслуживанием долга», — говорится в сообщении Министерства финансов Украины, которое цитирует агентство Reuters из Министерства финансов Украины.

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