Ожидаемый фильм о злодеях 2023 года

В 2023 году выйдет так много долгожданных фильмов. Как много! Но наряду с возвращающимися героями, такими как сестры Карпентер в «Крике VI», титулованный убийца Киану Ривз в «ДЖОН УИК: ГЛАВА 4» и банда Торетто в «FAST X», есть также длинный список кинематографических злодеев, которых нам не терпится увидеть. вернуться на экран или дебютировать Вернуться в некоторых предстоящих театральных выпусках.

В предвкушении того, что может стать лучшим годом для кинозрителей почти за полвека, мы не можем упустить из виду некоторых кинозлодеев, которые заставят наших любимых героев побегать за свои деньги и доведут их до предела в месяцев вперед. Вот 7 самых ожидаемых кинозлодеев, которые скоро появятся в ближайшем к вам кинотеатре AMC…

призрачное лицо

На протяжении многих лет действие фильмов SCREAM происходило в тихом калифорнийском городке, колледже и даже в Голливуде, но с их последним выпуском мета-серия слэшеров покажет, как убийца-призрак охотится на жертв в Большом Яблоке.

Хотя Саманта (Мелисса Баррера) и Тара Карпентер (Дженна Ортега) думали, что смогут оставить свой прошлый опыт, переехав в Нью-Йорк, новая версия убийцы в маске притаилась за ними по пятам и прячется в тени, ожидая возможности . Ударь снова. Новый убийца или убийцы? — С новым стадионом это рецепт кровавого веселья.

SCREAM VI начинается 10 марта

маркиз де Граммон

В своих первых трех фильмах Джон Уик (Киану Ривз) сталкивается с невероятно уникальными и смертоносными врагами, начиная от членов русской мафии и заканчивая высококвалифицированными убийцами и криминальными авторитетами. Но с появлением нового могущественного врага, сидящего во главе таинственной организации, «ДЖОН ВИК: ГЛАВА 4» может привести к появлению самого свирепого врага Бабы-Яги.

Конечно, мы говорим о Маркизе де Грамоне Билла Скарсгарда, харизматичном, безжалостном и влиятельном члене Высшего совета, единственном, кто стоит между Уиком и его свободой. И хотя мы мало что знаем о злодее, эта тайна и интрига делают его прибытие еще более захватывающим.

ДЖОН УИК: Глава 4 выходит 24 марта

кемпер

Есть ли более популярная видеоигра, чем Bowser? Главный антагонист «Super Mario Bros.» Франшиза видеоигр крадет принцессу Пич и усложняет жизнь Марио, Луиджи и всем, кто встает у нее на пути уже почти 40 лет, и, наконец, она получает широкое распространение на экране. Лучше всего Джек Блэк озвучивает Короля Кобу!

Если бы остальная часть образа Боузера Блэком была такой же крутой, как краткие эпизоды, которые мы видели в SUPER MARIO BROS. ТРЕЙЛЕРЫ К ФИЛЬМУ До сих пор мы можем видеть злодея из видеоигры на том же уровне, что и Dr. Сыграл Деннис Хоппер в Super Mario Bros. Кино, этот римейк является одним из самых ожидаемых злодеев, которые выйдут на большой экран в ближайшем будущем.

Напомни мне

Братья Супер Марио. Фильм стартует 5 апреля.

высшая эволюция

Стражи Галактики столкнулись с одними из самых больших злодеев кинематографической вселенной Marvel, такими как Ронан Обвинитель, Эго и Танос, а это значит, что их последняя битва не станет их первым родео. Тем не менее, High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) вполне может обеспечить их самый эмоциональный групповой бой, возможно, даже их последний бой в Guardians of the GALAXY VOL. 3.

Высший Эволюционер является новым для MCU, но его присутствие ощущалось с тех пор, как Ракетный Енот (Брэдли Купер) был представлен еще в первом фильме «Стражи Галактики», учитывая, что он был опытным ученым и социопатом, создавшим отважного мудреца. Взлом персонажа. Его прошлое с Ракетой делает этого злодея из комиксов еще более интересным и опасным.

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ГАЛАКТИЧЕСКИЕ СТРАЖИ ТОМ. 3 открывается 5 мая

Данте Рейес

Есть два лагеря злодеев FAST & FURIOUS: те, кто глубоко связан с корнями франшизы, и те, кто доводит Дома Торетто (Вин Дизель) и компанию до предела с помощью чрезмерной театральности и серьезной огневой мощи. К счастью для поклонников франшизы, Данте Рейес (Джейсон Момоа) попадает в обе категории, а это значит, что он может занять первое место в списке, когда FAST X появится в кинотеатрах этой весной.

Сын злодея FAST FIVE Эрнана Рейеса (Хоаким де Алмейда), Данте, придет за Домом со всем, что у него есть, надеясь отомстить за смерть своего отца много лет назад. И он будет не один, поскольку создательница кибертерроризма (Шарлиз Терон) вернется в своем третьем фильме «ФОРИОУС» подряд.

FAST X открывается 19 мая.

Урсула

Урсула Пэта Кэрролла в «Русалочке» 1989 года — одна из лучших злодеев Диснея, и есть большая вероятность, что версия персонажа Мелиссы Маккарти в грядущем ремейке с живыми актерами станет полностью культовой, познакомив новое поколение с бессмертным антагонистом.

И хотя мы не видели многого, когда дело доходит до изображения коварной морской ведьмы Маккарти, это, честно говоря, еще больше взволновало нас, чтобы увидеть, что веселый комик делает с представлением.

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«Русалочка» выходит в прокат 26 мая.

Юрген Фуллер

Мадс Миккельсен играл злодеев во вселенной Джеймса Бонда, MCU и Волшебном мире. А этим летом он добавит в свой список достижений еще одну любимую франшизу, сыграв роль Юргена Фуллера в фильме «Индиана Джонс и записка судьбы».

Как и в первом и третьем приключениях Индианы Джонса, легендарному авантюристу Харрисону Форду предстоит столкнуться с дьявольским планом нацистов. Но вместо Второй мировой войны Фуллер испытает Индию в Америке 1960-х годов с помощью гнусного плана, включающего программу «Аполлон».

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«Индиана Джонс и порт судьбы» открывается 30 июня.

Если вы хотите увидеть этих злодеев из фильмов 2023 года и героев большого экрана, которые попытаются помешать их планам, обязательно заходите в местные кинотеатры AMC круглый год.