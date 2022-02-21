Ожидается, что Chromebook HP и Lenovo будут поддерживать Steam

Ожидается, что HP, Lenovo, Acer и Asus станут одними из первых компаний, выпустивших Chromebook для игр. а изменить код В Chromium Геррит указывает, что поставщики работают над устройствами Chrome OS, которые будут поддерживать Steam.

В январе 2020 года Google заявил, что перенесет Steam на Chromebook, и этот план может начать обретать форму. 9to5Google В субботу заметили изменение кода, которое выводит список моделей Chromebook, которые будут поддерживать Steam:

Ни один из производителей ноутбуков, с которыми мы связались, не ответил вовремя для публикации. В прошлом Google сообщал Ars Technica, что в Chromium Gerrit проводится много экспериментов, поэтому к тому времени, когда изменения коснутся потребителей, все может выглядеть иначе.

Однако в прошлом месяце Хромиум Геррит также принял участие в работе над Поддержка клавиатуры с RGB-подсветкой. Для Chromebook это еще один признак того, что Chromebook подходит для игр.

Ожидаемые минимальные характеристики

Похоже, Chromebook потребует некоторых мощных характеристик для запуска Steam. В настоящее время ожидаемые минимальные характеристики включают процессор Intel i5 11-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти. Как отмечает 9to5Google, в список ниже строки могут быть добавлены и другие Chromebook, тем более что мы еще не получили официального подтверждения от Google, Steam или какой-либо другой компании-производителя ноутбуков. В сообщении упоминается хром геррет ссылка Посмотрите тесты процессоров Intel 10-го поколения и AMD.

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Интересно, что никаких подробностей о чипах на базе ARM нет. Хотя нет Chromebook с выделенными графическими процессорами Nvidia, 9to5Google отметил вклад Chromium Gerrit от сотрудников Nvidia, который, по его словам, «будет использоваться исключительно виртуальной машиной, которую будет использовать Steam».

Nvidia работает с MediaTek, производителем многих SoC на базе Arm, используемых в Chromebook, над эталонной платформой, поддерживающей Chromium, Nvidia SDK и Linux. Компания пообещала внедрить такие возможности, как трассировка лучей и DLSS от Nvidia, в свои чипы на базе ARM. Попробуйте такие функции Ожидается, что работа над чипом MediaTek Kompanio 1200 коснется хромбуков. Поскольку мы говорим о первых устройствах Chrome OS с выделенными графическими картами Nvidia, мы ожидаем, что игровые Chromebook также будут стоить дороже.

Модели Chromebook, подробно описанные в Chromium Gerrit, действительно дорогие. Например, Chromebook 515 в настоящее время стоит от 650 долларов, а Asus Chromebook Flip CX5 можно найти за $830 с i5. Chromebook HP c640 G2 стоит от 489 долларов, но доходит до 1254 доллара США для i5.

С участием гугл стадиа упалБудет интересно посмотреть на следующую попытку Google привлечь любителей компьютерных игр.