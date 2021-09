Ознакомьтесь с новыми инструментами Material You в Google Keep

Google для сохранения информации Одно из самых полезных приложений в экосистеме Google. Лично я часто им пользуюсь, потому что возможность делать быстрые заметки на телефоне и получать к ним доступ с любого устройства действительно удобно. А теперь это даже лучше, поскольку оно присоединяется к списку приложений, которые будут использовать Material You. Перед финальным выпуском Android 12Компания Google, которая должна быть представлена ​​в ближайшее время, работала над обновлениями для большинства своих приложений, чтобы они соответствовали материалам You и изменениям пользовательского интерфейса, а также основной функции динамических тем, и Google Keep присоединился к этому списку.

Изменения становятся очевидными, когда вы объединяете их с текущей версией. Панель поиска теперь зернистая, плавающая кнопка действия теперь представляет собой круглый квадрат, и, что наиболее важно, цвета будут меняться в зависимости от цветовой палитры обоев. Это стандартная обработка материалов, дизайн которых был изменен в других приложениях. Похоже, что новая версия Google Keep не будет отличаться по функциональности, с более легкими изменениями по сравнению с другими. Более радикальный редизайн Мы видели.

Новая версия Keep, похоже, сейчас широко распространяется – вы можете увидеть новый интерфейс с круглой кнопкой + на Android 11, если у вас установлена ​​последняя версия. Если вы используете Android 12, вы также можете получить доступ к некоторым новым классным проектам Material You:

К сожалению, новые инструменты, похоже, развертываются поэтапно (вздох). Мы видели, что некоторые пользователи получили 5.21.361.07.40, а некоторые с той же версией сохранили старые дизайны виджетов. Новая версия Keep теперь доступна в Play Store, но вы можете Скачать APK Mirror Если вы еще этого не видите.