Ой, кричи, кричи! Studios Nabs North America о российском фильме “Пожар”

Ой, кричи, кричи! Студии приобрели североамериканские права на триллер «Огонь», а «Центральное партнерство», российский производственный и дистрибьюторский центр, закрыла множество других регионов, как объявила компания во время кинофестиваля «Сандэнс».

«Огонь» режиссера Алексея Нугни – это ужасный высокобюджетный экшен о героях, которые прыгают в дыму, соревнуясь с бедствиями. С момента выхода в прокат в канун Рождества фильм собрал в прокате более 10 миллионов долларов. Продюсером фильма выступила студия «ТриТе» Никиты Михалкова, издателя «Россия-1» и Central Partnership, при поддержке Фонда кино «Фонд кино».

Central Partnership, занимающаяся международными продажами, заключила сделки по распространению в Австралии и Новой Зеландии (Umbrella Entertainment), Германии и немецкоязычной Европе (Capelight Pictures), Испании (Mediaset), Латинской Америке (BF Distribution), Японии (культура). Entertainment), Южной Кореи (BoXoo Entertainment) и Тайваня (MovieCloud). Летом фильм покажут в Северной Америке.

«Огонь» – это высокооктановый триллер с потрясающей производственной ценностью и героическими персонажами, – сказал Шаут. Вице-президент Studios Acquisitions, Джордан Филдс. «Эмоциональный и визуальный, это человек против сильно написанного характера».

«Мы рады, что покупатели заинтересованы в фильме, верят в его потенциал, ценят его размер и качество», – сказал Вадим Верешгин, генеральный директор Central Partnership. «Это особенно важно для нас как дистрибьюторов сейчас, во время эпидемии и продолжающегося кризиса в киноиндустрии. Сегодня, как всегда, мы сосредоточены на укреплении позиций российского кино на международной арене».

«Зрители во всем мире узнают персонажей Огня, потому что такие люди есть повсюду. Они не супергерои Marvel: они следующий человек».