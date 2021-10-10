Ой: Удлиненный рейс British Airways в Гонконг

Пассажиры пятничного рейса British Airways из Лондона в Гонконг, должно быть, пережили приключение …

Рейс British Airways в Гонконг перенаправили в Манилу

British Airways выполняет ежедневные рейсы из Лондона (LHR) в Гонконг (HKG) на Боинге 777 с Номер рейса BA31. Полет начался в пятницу, 8 октября 2021 года, как и любой другой. Рейс был запрещен в 12 часов и должен был вылететь из Лондона в 18:40 в пятницу и прибыть в Гонконг в 13:40 в субботу.

Рейс отбыл нормально и примерно через 11 часов после вылета уже направлялся в Гонконг. К сожалению, в субботу Гонконг столкнулся с тропическим штормом. Боинг 777 British Airways попытался приземлиться в Гонконге, но из-за погодных условий пилотам пришлось совершить поездку. Пилоты попытались приземлиться второй раз, но потребовался еще один снаряд. Ой ой.

В этот момент пилоты приняли решение отклониться, так как погода не улучшилась. Самолеты всегда имеют запас топлива для таких ситуаций, как для объездных, так и для объездных путей.

В этом случае было принято решение перебраться на расстояние более 700 миль до Манилы, где погода была намного лучше. Полет продолжался, конечно же, и приземлился в Маниле через полные 13 часов 19 минут после вылета из Лондона, примерно в 16:00 по местному времени.

Дальнемагистральный рейс British Airways в Манилу

Пассажиры застряли в самолете British Airways на ночь

Когда все пассажиры оказались в безопасности, пришло время решить, что делать дальше. Погода в Гонконге по-прежнему стояла плохая, поэтому рейс не мог продолжаться. Кроме того, конечно, существует проблема пограничных ограничений из-за коронавируса – из-за ограничений большинство пассажиров на борту не имели права въезжать на Филиппины, поэтому British Airways не может позволить всем выйти из самолета и разместить их в отеле. сегодня ночью.

Вместо этого все, включая пассажиров и экипаж, провели ночь в самолете. Как упоминалось выше, самолет прибыл в Манилу в 16:00 и, наконец, смог вылететь в Гонконг на следующее утро в 10:00, поэтому самолет пробыл на земле 18 часов.

В 10 часов утра следующего дня самолет наконец отправился в Гонконг. Полет длился около часа 56 минут, и даже тот полет был волнующим – на этот раз была прервана одна посадка (плюс два рейса накануне).

Рейс British Airways из Манилы в Гонконг

Рейс наконец приземлился в Гонконге около 12 часов дня, примерно на 22 часа позже расписания. Когда самолет наконец приземлился в Гонконге, салон разразился аплодисментами.

В итоге пассажиры оставались в самолете в течение 33 часов после вылета из Лондона, что не учитывает время, которое люди проводят в аэропорту Лондона перед полетом. Пассажиры положительно отзывались об экипаже, поэтому мы поздравляем их с тем, как они справились с этой очень сложной ситуацией.

Я не могу себе представить, как трудно было бы тем, кто занят в экономике, сидеть и носить маску все это время. Между тем для пассажиров первого и бизнес-класса, наверное, все было не так уж и плохо.

Первый класс 777 авиакомпании British Airways

минимум

Конечно, рейс British Airways в пятницу из Лондона в Гонконг был долгим. Если полет обычно занимает около 12 часов, то в этом случае пассажиры находились в самолете около 33 часов.

В Гонконге был тропический шторм, поэтому после двух неудачных заходов на посадку было принято решение уйти в Манилу. Поскольку погода в Гонконге не улучшалась, пассажирам пришлось переночевать в самолете на Филиппинах. На следующее утро самолет наконец проследовал в Гонконг, где пассажиры, наконец, приземлились после очередного ухода на второй круг.

Какое приключение – спасибо команде за то, что все были в безопасности.