Кировск / Мурманская область /, 29 ноября. / ТАСС /. Около 400 компаний из 50 регионов России открыли бизнес в Мурманской области, где действуют налоговые льготы, сообщил губернатор области Андрей Чибис на заседании национальной организации малого и среднего бизнеса «Опора Росси».

«Три системы: Арктический регион Российской Федерации, столица Арктического региона и наши льготы для малого бизнеса создают уникальные, беспрецедентные условия», — сказал губернатор. «Мы представляем Арктику, предлагаем губернаторский стартап до 1 миллиона рублей (13 тысяч долларов). Мы подсчитали — у нас уже около 400 компаний из 50 регионов страны, которые переехали сюда, чтобы развивать экономику».

На встрече губернатор представил коммерческие возможности региона, подчеркнув, что налоговые льготы стимулируют крупные компании вкладывать средства в свои объекты в регионе. «В динамике инвестиции за девять месяцев выросли на 9%. Срок жизни арктической системы всего один год, и на сегодняшний день за счет нее вложено 8 миллиардов рублей ($ 106 миллионов)», — добавил он.

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов также отметил последствия инвестиционной политики в Мурманской области. Две системы преференций в регионе обеспечивают максимальный эффект в привлечении крупных инвестиционных проектов, а также малых и средних компаний.

Лидер русской оперы Александр Калинин заявил, что Мурманская область — активно развивающийся регион. «Мы видим, что в регионе большое внимание уделяется развитию крупных инвестиционных проектов и развитию региона», — сказал он. «Хорошая среда, деньги также привлекают малый бизнес. Здесь, в Кировске, мы видим положительный баланс между крупным и малым бизнесом».

Арктические стимулы

В Мурманской области действуют две льготные налоговые системы. Одна из них — столица Арктического региона опережающего развития, действующая в городе Мурманск области и Кольском районе. Девять жителей региона вложили около 100 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов). Второй — Арктический регион Российской Федерации. Проекты в Мурманской области в сфере туризма, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, рыболовства, добычи полезных ископаемых, транспорта и логистики. Жилой режим предлагает множество предпочтений, включая налоги. Любая компания, зарегистрированная в Арктике и планирующая новый проект с объемом инвестиций не менее 1 миллиона рублей (13 000 долларов США), может получить вид на жительство.