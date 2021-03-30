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Олег Алкамов назначен новым управляющим директором FM Logistics в России

31 марта, 2021
Vsevolod Egorov
По сценарию Гэвина ван Марли

Французская сторонняя логистическая компания FM Logistics назначила Олега Алькамо (на фото выше) своим новым управляющим директором по России.

Он займет этот пост в следующем месяце, возглавив российский исполнительный совет и 8000 сотрудников.

Он провел большую часть своей карьеры в секторах FMCG и розничной торговли, совсем недавно присоединившись к французскому ритейлеру Aachen Retail в 2008 году, а затем стал финансовым контролером, главным бухгалтером, финансовым контролером группы (2011–2012 годы) и финансовым директором (2012–2015 годы). ).

С 2015 по 2017 год Ахан был управляющим директором подразделения гипермаркетов розничной компании в России, а в 2017 году перешел на должность директора по эффективности группы в штаб-квартиру компании во Франции.

Кристоф Манивард, член Исполнительного комитета по Восточной Европе, сказал: «Знание Олега из первых рук о проблемах, стоящих перед отраслью розничной торговли и потребительских товаров, его послужной список в обеспечении операционного превосходства, а также его финансовая изобретательность лежат в основе развития FM. Логистика для укрепления и расширения наших услуг для клиентов в России. “

Г-н Алкамов добавил: «Портфель клиентов компании интересен, и ее приверженность поиску решений для устойчивых цепочек поставок крайне важна».

В число клиентов FM Logistics в России входят OP, Haripo, Eighth, Nespreso, Metro и другие известные люксовые и косметические бренды.

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