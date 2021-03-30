Олег Алкамов назначен новым управляющим директором FM Logistics в России

По сценарию Гэвина ван Марли 30.03.2021

Французская сторонняя логистическая компания FM Logistics назначила Олега Алькамо (на фото выше) своим новым управляющим директором по России.

Он займет этот пост в следующем месяце, возглавив российский исполнительный совет и 8000 сотрудников.

Он провел большую часть своей карьеры в секторах FMCG и розничной торговли, совсем недавно присоединившись к французскому ритейлеру Aachen Retail в 2008 году, а затем стал финансовым контролером, главным бухгалтером, финансовым контролером группы (2011–2012 годы) и финансовым директором (2012–2015 годы). ).

С 2015 по 2017 год Ахан был управляющим директором подразделения гипермаркетов розничной компании в России, а в 2017 году перешел на должность директора по эффективности группы в штаб-квартиру компании во Франции.

Кристоф Манивард, член Исполнительного комитета по Восточной Европе, сказал: «Знание Олега из первых рук о проблемах, стоящих перед отраслью розничной торговли и потребительских товаров, его послужной список в обеспечении операционного превосходства, а также его финансовая изобретательность лежат в основе развития FM. Логистика для укрепления и расширения наших услуг для клиентов в России. “

Г-н Алкамов добавил: «Портфель клиентов компании интересен, и ее приверженность поиску решений для устойчивых цепочек поставок крайне важна».

В число клиентов FM Logistics в России входят OP, Haripo, Eighth, Nespreso, Metro и другие известные люксовые и косметические бренды.