Олег Брянский, звездный танцор, ставший звездным педагогом, скончался на 9191 году жизни.

Он сменил сценический псевдоним на Брянский и присоединился к балету Les Ballets des Champs-Élysées Ролана Пети в 1946 году. Там он познакомился с Мирей Лефевр, выпускницей балетной школы Парижской оперы, родившейся в Париже, которая уже была солисткой балета Бордо. Она все еще была известна как Лефевр, когда она и г-н Брянски выступали в Нью-Йорке в 1951 году с новой группой Пети Les Ballets de Paris. Она стала известна как Мирей Бриан после того, как они присоединились к Фестивальному балету в Лондоне, где они поженились в 1953 году.

Документальный фильм 2008 года американского режиссера российского происхождения Елены Димиковской, получивший признание на фестивале «Танцы на камеру» Линкольн-центра, рассказывает о том, почему семья Брянских поселилась в Соединенных Штатах в 1963 году. «Мы стали учителями», – говорит он в документальном фильме. , потому что он никогда не полностью оправился от травмы колена, когда ему было 19: «Я танцевал на больном колене, и меня это зацепило. Мне пришлось прекратить танцевать».

Г-н Брянский был настолько впечатлен принцессой Монако Грейс, что познакомился с ней в качестве хореографа в фильме 1977 года «Дети Театральной улицы» об Академии русского балета им. Вагановой, в котором она была рассказчиком. В 1979 году она была приглашенным лауреатом гранта по сбору средств для Стипендиального фонда Брянского центра в Саратога-Спрингс – «потому что« Олег – мой друг, а я друг балета ».

Хотя смена его карьеры не планировалась, истинное наследие Брянского может заключаться в его роли наставника. Он и его жена много лет преподавали в других школах, иногда в качестве приглашенных учителей за пределами и за пределами Нью-Йорка. С 1994 по 2006 год они были художественными руководителями Молодежного балета Пенсильвании и его школы в Вифлееме, штат Пенсильвания. В фильме Дмитриевского показано, как он с юмором общается с детьми в классе, прося их вспомнить, в чем их право. Он слева от них.

Эйлин Вайнштейн, ныне художественный руководитель Национальной консерватории танца, основанной Джеком Дамбуазом, вспомнила в телефонном интервью, что г-н Брянски был ее первым учителем балета, когда он вел еженедельные занятия в Бингемтоне, штат Нью-Йорк.

«Даже в детстве я знала, что нахожусь в компании величия», – сказала она. «Олег учил строго игриво».

Позже она посещала летнюю школу пары в Саратога-Спрингс. Отметив, что теперь она возглавляет танцевальную программу, которая обучает детей, она добавила: «Олег и Мирей были привержены совершенству, они поддерживали и любили. Олег оказал влияние на мой путь».