Олимпийская чемпионка по серфингу Келли Слейтер попала в беду

Келли Слейтер Ему нужна помощь Wild Card, а затем ему нужно подняться в рейтинге, если он собирается пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в возрасте 51 года.

Слейтер, 11-кратный чемпион мира, выбыл в 1/8 финала от Маргарет Ривер Про в Австралии в субботу. Это гарантировало, что Слейтер пропустит «вырезку» WSL в середине регулярного сезона из 10 соревнований, концепция, представленная в прошлом году.

24 лучших спортсмена мира могут продолжать соревноваться в этом сезоне, гоняясь за заявками на Олимпиаду-2024, которые будут распределены на основе результатов прошлого сезона.

Слейтер не входит в число 24 лучших, но может остаться в туре, если получит место в выездной карточке WSL, которое было присуждено бывшему чемпиону мира по серфингу, или попадет в финальную пятерку серферов в любом из своих последних двух сезонов. Эта Wild Card будет вручена после окончания события Margaret River.

Каждое из пяти оставшихся соревнований также может предлагать по одной карте для каждого пола своего соревнования.

В радиоинтервью через несколько минут после вылета в субботу Слейтера спросили о его планах на будущее, но не конкретно, хочет ли он или примет ли он подстановочные знаки, если ему предложат. Следующее соревнование состоится в конце мая на Surf Ranch, искусственном бассейне с искусственными волнами, который он построил в Калифорнии.

«Планы на будущее?» — сказал Слейтер в интервью. «Я очень хочу куда-нибудь переехать».

Слейтер выбыл из последних 32 турниров в четырех из пяти турниров этого сезона и проиграл в последних 16 турнирах в другом. В прошлом году он выиграл открывающий сезон Pipeline Masters, а затем дошел до четвертьфинала до конца сезона, пропустив два этапа из-за разрыва верхней губы, травма, которая сохранится до 2023 года.

«Я уже год в депрессивном состоянии», — сказал Слейтер после предыдущего соревнования в Австралии в начале этого месяца.

Два лучших американских игрока в турнирной таблице WSL после финала этого сезона в сентябре 2024 года получают олимпийскую путёвку. иду к реке Маргарет, Гриффин Колапинто Пятое место в мире и Джон Джон Флоренс Он разделил седьмое место. Слейтеру нужно несколько финишей в четвертьфинале или лучше, чтобы наверстать отставание, а также обойти нескольких других американцев между собой, Колапинто и Флоренс.

Соединенные Штаты могут претендовать на третье олимпийское место среди мужчин, которое впервые не было доступно серферам на Олимпийских играх в Токио, когда Слейтер пропустил команду из двух человек на одно очко, если они выиграют командные соревнования по виндсерфингу на Всемирных играх. в следующем году (Бразилия может быть предпочтительнее). Официальные лица США не объявили, как будет заполнено это место.

Три олимпийских места для американских женщин уже гарантированы, по крайней мере, первое и второе места определены турнирной таблицей женской футбольной лиги этого сезона.

Карисса Муролимпийская чемпионка в Токио, отправилась в Маргарет Ривер как третья в рейтинге американок в мире, за ней следует 17-летняя Кейти Симмерс.

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