Олимпийские игры 1980 года в США Мэри Осборн Эндрюс

БИЛЛИНГС – Выпускница средней школы Биллингс-Уэст и выпускница Олимпийских игр в США Мэри Осборн Эндрюс была специальным гостем 36-й ежегодной церемонии открытия государственных игр Big Sky State Games в пятницу на стадионе Dayles.

Карьера Эндрюс включала в себя место в женской команде по метанию копья на Олимпийских играх в США в 1980 году и три квалификации для участия в олимпийских испытаниях США в 1980, 1984 и 1992 годах. Кроме того, она была награждена золотой медалью Конгресса за достижения.

Она была пятикратной чемпионкой АА по легкой атлетике на Западе, а затем стала двукратной всеамериканской в ​​Стэнфордском университете и в течение четырех лет капитаном команды по легкой атлетике.

Эндрюс – сестра Тома Осборна, основателя Big Sky State Games, который неожиданно скончался в начале этого года.

MTN Sports посетили лично перед пятничной церемонией открытия BSSG в Биллингсе.

MTN Sports: Почему из всех видов спорта, особенно легкой атлетики, ты мог бы выбрать копье?

Эндрюс: Это отличный вопрос, потому что, очевидно, я любил баскетбол. Это похоже на традицию Биллингса Осборна, и я вырос, играя в баскетбол на заднем дворе. Поэтому мне нравится представляться баскетболистом, сделавшим копье олимпийской сборной. Причина, по которой я это сделала, заключалась в том, что в то время это был один из немногих видов спорта для девочек. Итак, я играл в баскетбол и (учился) в легкой атлетике и в средней школе – в Уилле Джеймсе, я думаю, это называлось средней школой, верно? Я делал и толкание ядра, и диск, так что это было вполне естественно, когда я добрался до Вест Хай, тренеры сказали: «Эй, ты должен попробовать копье». Я был очень естественным в этом и в последний год моей карьеры спортсмена у меня был один из лучших бросков в стране. Так что у меня это действительно получалось “.

MTN Sports: Летние Олимпийские игры 80-х были в Москве (Россия), не так ли? На что это было похоже?

Эндрюс:Как вы помните, Джимми Картер бойкотировал эти Олимпийские игры, поэтому у каждого олимпийца 1980 года есть свой собственный опыт в этом. Мой опыт был, я был молод, я был первокурсником в Стэнфорде, я попал в олимпийскую команду, я был ребенком из Биллингс Монтана. Итак, когда я нашел время, это было похоже на Диснейленд. Вы получаете форму, вы получаете добычу, вы едете в Европу, и мы соревнуемся со всеми, включая русских. Фактически, в Италии я опоздал на тренировочный автобус на стадионе и нашел способ добраться туда. Итак, я только что сел в следующий автобус, и это был русский автобус. Это не имело значения. Хоть мы и не собирались в Москву, меня без проблем встретили, потому что мы были просто спортсменами. И это действительно для меня дух современной Олимпиады через Пьера. Цель состоит в том, чтобы сделать мир лучше и спокойнее за счет участия молодежи в спорте. И я могу сесть только на русский автобус ».

MTN Sports: Какая чудесная история. Я вернулся домой. как вы себя чувствуете?

Эндрюс:Это мой родной город. Как я всегда говорил, где бы мой муж и дети ни были дома, моя душа всегда в Монтане. На самом деле, как сказала моя мама, когда она дала моему мужу книгу с фотографиями из Монтаны, из Монтаны можно получить девушку, но нельзя получить Монтану из девушки. В последнее время я нечасто возвращался, так что это отличный опыт – вернуться в мой родной город (и) просто прогуляться по Memory Lane – мы пошли на Park Lane, где я впервые вырос – (и пообщаться с братьями и сестрами, членами семьи и 1979 Уэст Хай класс. И игры Big Sky State Games, которые Она представляет огромную часть этого сообщества и огромную часть наследия Тома Осборна ».

MTN Sports: Это большая часть вашей семьи, поэтому атмосфера этих выходных будет такой же большой, как и прежде. И вы, как докладчик с зажигалкой, как вы его помните и чествуете в эти выходные?

Эндрюс:Том любил играть, и сегодня я действительно пользуюсь этой возможностью, чтобы сыграть в его памяти и душе, потому что он действительно хочет, чтобы мы все делали, играли, соревновались, действительно праздновали, спорт – это прекрасная вещь, которая создает сообщество. “