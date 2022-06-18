Он хочет, чтобы US Open был жестче для российских игроков

Сюжет: Российским и белорусским игрокам запрещено участвовать в Уимблдоне, который начинается 27 июня, но Теннисная ассоциация США разрешила им играть под нейтральным флагом на нью-йоркских кортах с твердым покрытием.

«Решение состоит в том, чтобы принять решение», — сказал бывший номер три ракетки мира агентству Reuters из Женевы в пятницу (17 июня).

«Наш спорт (в Украине) пришел в упадок как минимум на 10 лет, потому что вся инфраструктура была полностью повреждена или разрушена. Я могу назвать вам множество факторов, которые могли сыграть роль в решении не допускать к соревнованиям российских и белорусских игроков».

Российским и белорусским игрокам, которые также участвовали в Открытом чемпионате Франции, запрещено участвовать в командных соревнованиях, но им разрешено участвовать в мужских и женских раундах как нейтральные.

27-летняя Свитолина, завоевавшая в прошлом году в Токио бронзовую медаль Олимпиады в личном зачете, пообещала пожертвовать свой турнирный приз украинской армии перед тем, как отказаться от участия в туре после поражения во втором раунде турнира Miami Masters в марте. .

На прошлой неделе она присоединилась к бывшему футболисту Украины, «Челси» и «Милана» Андрею Шевченко в качестве посла UNITED24 — благотворительной платформы по сбору средств, запущенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свитолина ожидала большей поддержки со стороны руководящих органов тенниса и была категорически против политики, позволяющей игрокам из России и Беларуси выступать в качестве нейтральных.

Удивило и молчание ее коллег из России и Белоруссии.

«Для нас было не очень понятно, почему мы не получили от них поддержки. Я чувствую, что это вызвало напряжение между нами», — сказала Свитолина во время видеоинтервью.