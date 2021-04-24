Опыт позволяет пропустить голосовые команды помощника “Привет, Google”.

экспериментальный Google Ассистент Функция под кодовым названием «Гуакамоле» даст вам возможность вводить голосовые команды без необходимости инициализировать ее с помощью «Привет, Google». То есть, если технический гигант решит выпустить его на широкую публику. Полиция Android Откройте для себя опцию Guacamole в настройках последней бета-версии приложения Google, и другие люди, у которых есть устройства Android 11, также обнаружили его в своем приложении. Однако пока никто не может его включить. мне 9to5Google, Только сотрудники, тестирующие эту функцию, должны иметь доступ к ней на данный момент, и даже общие вопросы, связанные с этой функцией, ведут на внутреннюю страницу.

Щелкнув Guacamole в настройках, вы перейдете на страницу голосовых команд, на которой указано, что вы сможете «пропустить, говоря« Привет, Google », чтобы помочь с быстрой задачей», если вы включите эту функцию. Он также ссылается на страницу часто задаваемых вопросов, которую вам необходимо прочитать, прежде чем вы сможете подписаться. Как уже упоминалось, вы пока не можете включить его, даже если видите эту функцию на своем устройстве, однако 9to5Google Он говорит, что потенциальное использование включает возможность «приостановить» или «отложить» для отмены сигнала будильника. Вы также сможете обрабатывать входящие вызовы, сказав «ответить / отклонить вызов».

Сообщается, что компания работает над Гуакамоле как минимум с начала марта. Хотя до сих пор неясно, станет ли Guacamole полноценной функцией, это не маловероятно, учитывая, что вы действительно можете отменить таймеры и предупреждения на Nest или основных динамиках, сказав «Стоп».