Основные моменты, оперативные обновления и многое другое

Сегодня USWNT встретились с Англией на стадионе Уэмбли в товарищеском матче за все время. On Her Turf предоставили прямые обновления матча, в котором Англия выиграла со счетом 2: 1. См. ниже краткий обзор того, как развивалась игра.

США против Англии — Прямые обновления с первого тайма

Игроки из Англии и США носят синие нарукавные повязки «в знак солидарности с жертвами сексуального насилия». Перед началом матча обе команды собрались, чтобы сфотографироваться с баннером «Защитить игроков». (Кроме того, была также минута молчания в связи с недавней давкой на стадионе в Индонезии, где 125 человек погибли, сотни получили ранения..)

10′: Результаты сборной Англии! Лорен Хемп Забивает мяч в ворота вратаря США Алисса Нахер (Видео ниже).

Англия ведет 1-0 на Уэмбли 🦁 pic.twitter.com/p5E12yNFsf — ФОКС Футбол (FOXSoccer) 7 октября 2022 г.

20: Ауф. Пара изнурительных столкновений за сегодня, в том числе теперь только в качестве американского защитника Эмили Фокс Он поднес плечо к лицу. От него избавляются и заменяют Хейли мисс.

28′: США ничья! Линдси Хоран Он отлично справляется с форсированием вращения и получением мяча. София СмитКто находит спину в сети (видео ниже).

32′: После просмотра VAR американский защитник Хейли мисс Ему дают желтую карточку за высокий пенальти, а Англия назначает пенальти. Джорджия Стэнуэй Трансформеры с вратарем США Алисса Нахер Дайвинг в неправильном направлении (видео ниже).

Львицы снова на вершине благодаря Джорджии Стэнвей! 🦁 pic.twitter.com/QOqLiUP9JC — ФОКС Футбол (FOXSoccer) 7 октября 2022 г.

36′: США снова сыграли вничью! Тринити Родман Получается 2-2. Меган Рапино Он отлично справляется с защитниками. Люси Бронз На дальнюю штангу и отдать мяч Родману.

38′: Забудь об этом. Гол Родмана был снова вызван из-за офсайда. Очень удивительный, честный и очень запутанный звонок. Англия снова ведет 2-1.

даже Алекс Морган (который выбыл из строя из-за травмы колена) взвешивает решение о положении «вне игры». Рад, что не один я в замешательстве…

45 + 3′: это тайм. Англия ведет 2-1. Несколько сложных моментов – физически и тактически – но и много положительных моментов для обеих команд. USWNT должны были быть уверены в том, что цель была возможна (должна была быть?). К тому же, учитывая неопытный состав — и все, через что они прошли за последние дни — я чувствовал, что по мере того, как шла половина, там начали собираться осколки.

USWNT против Англии — Live Updates со второй половины

60′: Удар Меган Рапино отражен защитником сборной Англии. Соединенные Штаты, безусловно, усиливают давление в этой половине.

63: и Кристал Данн И Сэм Кофе Подача заявления в USWNT. Это первое появление Ладен в USWNT с тех пор, как в мае она родила сына.

Это первый раз, когда Кофи путешествовал по миру с USWNT. Я встретил ее перед финалом регулярного сезона Portland Thorns на прошлой неделе, и новичок NWSL сказал мне, что она рада узнать как можно больше из этого опыта.

68: Англия самостоятельно производит замену Элла Тон прийти к Фрэн Кирби.

74: Вау. Наоми ДжермаВо второй раз сегодня нападающая сборной Англии отличилась тем, что дотянулась до решающего мяча, опередив свою соперницу. Гирма, первокурсница NWSL с волной Сан-Диего, дебютировала в USWNT в начале этого года.

81 ′: После того, как USWNT изначально назначил пенальти за игру рукой Англии, объявление было отменено (правильно!) в обзоре VAR.

83′: Ей 17 лет. Алисса Томпсон Является ли интегрироваться в игру вместе с Бекки Соербрунн И Эшли Санчес.

Томас, ученица старшей школы, которая играет в футбол за команду Total Futbol Academy для мальчиков до 17 лет, зарабатывает свою первую шляпу USWNT, заменяя ее. Меган РапиноКоторый более чем в два раза старше его.

17-летняя Алисса Томпсон разделяет 37-летнюю Меган Рапино. Рапино было… 19 лет 4 месяца, когда родился Томпсон. #УСВНТ — Алекс Аззи (@AlexAzziNBC) 7 октября 2022 г.

90 + 4′: Вот и матч. Англия выиграла 2-1.

Две мысли после игры: Англия определенно выглядела сегодня сильнейшей командой (о чем свидетельствует процент владения мячом 69%, а также счет 2-1). С учетом сказанного, USWNT может предложить множество положительных моментов, особенно с учетом менее опытного состава и бурной недели, последовавшей за публикацией отчета Йейтса.

Я не могу понять, как сочинять Наоми Джерма Она рассматривала только свою восьмую шляпу для USWNT.

Итоговая посещаемость на «Уэмбли» составила 76 893 человека — намного меньше, чем ожидалось, и, без сомнения, этому помешали дождливые условия. Он по-прежнему представляет собой самую большую толпу, посетившую товарищеский матч USWNT.

USWNT против Англии — Примечания перед игрой:

Сегодняшний матч должен стать самым тяжелым испытанием для USWNT более чем за год, поскольку чемпионки мира сыграют с чемпионками Европы 2022. Однако матч состоится в конце бурной недели для женского футбольного сообщества после публикации отчета Йейтс. Отчет по заказу американской футбольной команды в понедельник.

«Игроки плохо справляются со своей задачей», — заявила во вторник капитан USWNT Бекки Зауэрбрунн. «Мы чувствуем себя напуганными, грустными, разочарованными, измученными и по-настоящему злыми».

Сопоставление отчета за понедельник и исторической игры в пятницу, которая, как ожидается, побьет несколько рекордов посещаемости (подробнее ниже), особенно сложно.

«Просто иметь дело с этим в таком прекрасном случае, быть здесь, на «Уэмбли», и иметь возможность быть в этой игре, которая так захватывающая — сопоставление просто смешно», — нападающие USWNT и OL Reign. Меган Рапино Четверг сказал.

Как смотреть матч USWNT против Англии на Уэмбли

Поклонники в Соединенных Штатах могут посмотреть матч USWNT против Англии на канале FOX. Трансляция перед матчем начинается в 14:30 по восточному времени, а матч начинается в 15:00 по восточному времени (20:00 по восточному времени).

USWNT, начиная с XI

Алисса Нахер, Алана Кук, Тринити Родман, София Уэрта, Линдси Хоран (в центре), София Смит, Наоми Джерма, Меган Рапино, Роуз Лавель, Энди Салливан, Эмили Фокс

Уэмбли XI 🇺🇸 Женская сборная США по футболу (USWNT) 7 октября 2022 г.

Англия с одиннадцатого

Мэри Эрпс, Люси Бронз, Рэйчел Дейли, Кира Уолш, Милли Брайт (в центре), Алекс Гринвуд, Бет Мид, Джорджия Стэнуэй, Лорен Хемп, Фрэн Кирби, Хлоя Келли

Какие рекорды посещаемости женского футбола можно побить?

Общие входные билеты на игру USA Today были распроданы за 15 минут, что сделало ее самой быстрой продажей в истории женского футбола. Ожидается, что более 80 000 болельщиков соберутся на «Уэмбли», чтобы посмотреть игру USWNT против Англии в пятницу. Вот некоторые записи посещаемости для мониторинга.

Ожидается, что матч США-Англия станет вторым самым прибыльным матчем USWNT в истории после финала чемпионата мира 1999 года в Rose Bowl (90 185).

Ожидается, что этот матч побьет рекорд по количеству зрителей, которые посмотрят USWNT за пределами США. Текущий рекорд, 80203, также был установлен на «Уэмбли» во время матча за золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Ожидается, что этот матч побьет рекорд по количеству просмотров товарищеского матча USWNT по количеству болельщиков. Текущий рекорд, 49 504, был установлен во время товарищеского матча между США и Португалией в Филадельфии в августе 2019 года.

Некоторые рекорды национальной сборной Англии также могут быть побиты, в зависимости от того, сколько болельщиков придет. В июле 87 192 болельщика присутствовали на «Уэмбли» в финале женского чемпионата Европы, в котором участвовали Англия и Германия. Эта игра побила рекорд по посещаемости в истории Европы, будь то мужчины или женщины. Он также побил рекорд по количеству зрителей, которые смотрели женский матч в Англии.

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