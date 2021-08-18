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ОС Fuchsia от Google скоро появится на всех концентраторах Nest Hub первого поколения

18 августа, 2021
Artem Sokolov

Google

Новая ОС Fuchsia от Google достигла еще одной вехи. Согласно отчету 9to5Google Кайл Брэдшоу (Интернет-ресурс Fuchsia №1), новая операционная система развертывается во всех центрах Google Nest Hub первого поколения. Операционная система Запущен в мае Но только для нескольких устройств в программе предварительного просмотра.

У первого поколения Google Nest Hub (запущенного как «Google Home Hub», а затем переименованного) всегда была странная история об операционной системе. Smart Display был запущен в 2018 году с операционной системой на базе Платформа Google Cast. В то время Google подталкивал партнеров к выпуску дисплеев с Android Things, операционной системой Интернета вещей на базе Android. Сегодня, Android Things мертв-по меньшей мере, как публичная площадка– В будущем не так уж много времени, чтобы превратить простую платформу Google Cast в умный дисплей. Команда Fuchsia, которая много лет экспериментировала с Home Hub, похоже, взяла на себя проект и начала развертывать новую операционную систему.

Вы можете проверить, есть ли у вас Fuchsia, перейдя на страницу «О программе» в настройках. Если внизу есть поле «Версия ОС», вы используете Fuchsia. Ты Я не замечу Хотя никаких отличий. Пользовательский интерфейс смарт-экрана Google Написано на Flutter, который может работать как в Fuchsia, так и в Google Cast OS, поэтому все, с чем вы взаимодействуете, происходит из одной и той же кодовой базы. Google незаметно заменил основную операционную систему.

Fuchsia – экспериментальная операционная система, созданная Google с нуля, и одна из немногих операционных систем, не основанных на Linux. Ядро называется «Циркон» и является ответвлением Маленького ядра Трэвиса Гейзельбрехта (Geiselbrecht входит в команду Fuchsia). Вы можете назвать Fuchsia «Flutter OS», потому что она поддерживает Набор инструментов Google Встроен и используется для пользовательского интерфейса и приложений. Google написал интерфейс интеллектуального дисплея на Flutter за несколько лет до появления Fuchsia, а затем смог относительно легко перенести приложение с Cast OS на Fuchsia. План, насколько нам известно, состоит в том, чтобы разработчики работали во Flutter для Android, iOS или в Интернете; В то же время они также создают приложения Fuchsia.

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Кроме того, трудно сказать, что ждет фуксии в будущем. Последний серьезный отчет, который мы получили об операционной системе, был Отчет Bloomberg 2018, что привело к установке сроков запуска смарт-устройства с трех лет. В этом отчете также утверждается, что расширение на смартфоны и ноутбуки произойдет к 2023 году. Одно дело – запечатлеть странную, полузаброшенную систему умного дисплея, но сможет ли Fuchsia действительно бросить вызов Chrome OS и Android? Трудно представить, чтобы Fuchsia бросила вызов любой из этих операционных систем, но мы до сих пор ничего не знаем о планах Google.

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