ОС Fuchsia от Google скоро появится на всех концентраторах Nest Hub первого поколения

Фуксия и флаттер Посмотреть больше историй



Новая ОС Fuchsia от Google достигла еще одной вехи. Согласно отчету 9to5Google Кайл Брэдшоу (Интернет-ресурс Fuchsia №1), новая операционная система развертывается во всех центрах Google Nest Hub первого поколения. Операционная система Запущен в мае Но только для нескольких устройств в программе предварительного просмотра.

У первого поколения Google Nest Hub (запущенного как «Google Home Hub», а затем переименованного) всегда была странная история об операционной системе. Smart Display был запущен в 2018 году с операционной системой на базе Платформа Google Cast. В то время Google подталкивал партнеров к выпуску дисплеев с Android Things, операционной системой Интернета вещей на базе Android. Сегодня, Android Things мертв-по меньшей мере, как публичная площадка– В будущем не так уж много времени, чтобы превратить простую платформу Google Cast в умный дисплей. Команда Fuchsia, которая много лет экспериментировала с Home Hub, похоже, взяла на себя проект и начала развертывать новую операционную систему.

Вы можете проверить, есть ли у вас Fuchsia, перейдя на страницу «О программе» в настройках. Если внизу есть поле «Версия ОС», вы используете Fuchsia. Ты Я не замечу Хотя никаких отличий. Пользовательский интерфейс смарт-экрана Google Написано на Flutter, который может работать как в Fuchsia, так и в Google Cast OS, поэтому все, с чем вы взаимодействуете, происходит из одной и той же кодовой базы. Google незаметно заменил основную операционную систему.

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Fuchsia – экспериментальная операционная система, созданная Google с нуля, и одна из немногих операционных систем, не основанных на Linux. Ядро называется «Циркон» и является ответвлением Маленького ядра Трэвиса Гейзельбрехта (Geiselbrecht входит в команду Fuchsia). Вы можете назвать Fuchsia «Flutter OS», потому что она поддерживает Набор инструментов Google Встроен и используется для пользовательского интерфейса и приложений. Google написал интерфейс интеллектуального дисплея на Flutter за несколько лет до появления Fuchsia, а затем смог относительно легко перенести приложение с Cast OS на Fuchsia. План, насколько нам известно, состоит в том, чтобы разработчики работали во Flutter для Android, iOS или в Интернете; В то же время они также создают приложения Fuchsia.

Кроме того, трудно сказать, что ждет фуксии в будущем. Последний серьезный отчет, который мы получили об операционной системе, был Отчет Bloomberg 2018, что привело к установке сроков запуска смарт-устройства с трех лет. В этом отчете также утверждается, что расширение на смартфоны и ноутбуки произойдет к 2023 году. Одно дело – запечатлеть странную, полузаброшенную систему умного дисплея, но сможет ли Fuchsia действительно бросить вызов Chrome OS и Android? Трудно представить, чтобы Fuchsia бросила вызов любой из этих операционных систем, но мы до сих пор ничего не знаем о планах Google.