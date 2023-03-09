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Ответы на кроссворды NYT: «Может быть, напишите перед ночным звонком»

9 марта, 2023
Artem Sokolov

Итак, как работает эта тема? Детектор здесь, на 64-Across, называется FLIPSIDES, с ключом к «противоположностям… или инструкциям, чтобы ответить на подсказки, отмеченные звездочкой в ​​этой головоломке». По сути, вы берете «обе стороны» слова, разделенные толстой линией, и «переворачиваете» их в другую сторону.

Например, на 45-Across у нас есть ответ WINGBACKS с идеей «*начинающий игрок в гольф». Я не эксперт по гольфу, но я знаю, что стулья не являются жизненно важной частью игры. Если перевернуть слово, получится ОБРАТНЫЙ ЗАМИК, что больше похоже на спорт.

Я большой любитель подобных тем. Я решил несколько других головоломок мистера Сейгела, и эта, безусловно, моя любимая. Я определенно с нетерпением жду его следующего поста и надеюсь, что вам всем понравилось решать эту задачу так же, как и мне.

Тонны сложных слов можно «перевернуть», чтобы создать новый, не связанный термин. Например, переверните ПОХмелье, чтобы оно стало ВЫСЫЛАНИЕМ. Ингредиенты, HANG and OVER, не изменились, так что это не очень интересно. Я посмотрел условия, в которых расстояние между компонентами должно измениться, чтобы лицо работало, поэтому один компонент является совершенно новым для уравнения. Добавление «s» оказалось самым надежным и проверенным методом: TOOLBARS трансформировался в BARSTOOL, и мне понравилось, как неожиданно появился «табурет». Я был удивлен тем, как мало хороших кандидатов я мог найти с этой собственностью. Некоторые из стопки сброса включали: HOTPOTS, HOTBLOODS, WAYSIDES, PACEMAKERS и WINGCHAIRS. Иногда для работы сети требуется дополнительный суффикс «s»; Многие из них могут показаться лишней чепухой, а не более важной лексикой. В этой головоломке мне понравилось, что добавленная буква «s» является ключом к уловке.

В моем первоначальном представлении была выделена одна сторона каждого составного ответа, чтобы было легче увидеть «стороны». Редакторы отказались от затемненных боксов; Немного сложнее, но, надеюсь, весело, а не разочаровывает.

Кроссворд New York Times имеет открытую систему представления, и вы можете отправлять головоломки онлайн.

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Чтобы получить советы о том, как начать, прочитайте нашу серию «Как составить кроссворд».

Решение почти готово, но нужен файл немного Дополнительная помощь? Мы вас прикрыли.

Осторожно, спойлеры: Подписчики могут посмотреть ключ ответа.

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