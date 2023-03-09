Ответы на кроссворды NYT: «Может быть, напишите перед ночным звонком»

Итак, как работает эта тема? Детектор здесь, на 64-Across, называется FLIPSIDES, с ключом к «противоположностям… или инструкциям, чтобы ответить на подсказки, отмеченные звездочкой в ​​этой головоломке». По сути, вы берете «обе стороны» слова, разделенные толстой линией, и «переворачиваете» их в другую сторону.

Например, на 45-Across у нас есть ответ WINGBACKS с идеей «*начинающий игрок в гольф». Я не эксперт по гольфу, но я знаю, что стулья не являются жизненно важной частью игры. Если перевернуть слово, получится ОБРАТНЫЙ ЗАМИК, что больше похоже на спорт.

Я большой любитель подобных тем. Я решил несколько других головоломок мистера Сейгела, и эта, безусловно, моя любимая. Я определенно с нетерпением жду его следующего поста и надеюсь, что вам всем понравилось решать эту задачу так же, как и мне.

Заметки автора

Тонны сложных слов можно «перевернуть», чтобы создать новый, не связанный термин. Например, переверните ПОХмелье, чтобы оно стало ВЫСЫЛАНИЕМ. Ингредиенты, HANG and OVER, не изменились, так что это не очень интересно. Я посмотрел условия, в которых расстояние между компонентами должно измениться, чтобы лицо работало, поэтому один компонент является совершенно новым для уравнения. Добавление «s» оказалось самым надежным и проверенным методом: TOOLBARS трансформировался в BARSTOOL, и мне понравилось, как неожиданно появился «табурет». Я был удивлен тем, как мало хороших кандидатов я мог найти с этой собственностью. Некоторые из стопки сброса включали: HOTPOTS, HOTBLOODS, WAYSIDES, PACEMAKERS и WINGCHAIRS. Иногда для работы сети требуется дополнительный суффикс «s»; Многие из них могут показаться лишней чепухой, а не более важной лексикой. В этой головоломке мне понравилось, что добавленная буква «s» является ключом к уловке. В моем первоначальном представлении была выделена одна сторона каждого составного ответа, чтобы было легче увидеть «стороны». Редакторы отказались от затемненных боксов; Немного сложнее, но, надеюсь, весело, а не разочаровывает.

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