Группа собралась на лестнице у Рода Лейвер Арены после победы Джоковича в четвертьфинале над россиянином Андреем Рублевым, неся российские флаги, на одном из которых было лицо Владимира Путина, и скандируя «Сербия, Россия». Пост на пророссийском YouTube-канале показывает Сержана Джоковича, стоящего с мужчиной, держащим путинский флаг и одетым в футболку с пропагандистским символом Z. Затем Джокович-старший комментирует мужчину, что в видео переводится как «Да здравствуют русские». Tennis Australia сообщила в среду, что полиция допросила и удалила с площадки четырех человек за «неуместные флаги и символы» и угрозы охранникам. В новом заявлении, опубликованном в четверг, говорится, что член квартета «в настоящее время помогает полиции в не связанных с этим вопросах», и добавлено, что игрокам и их командам напомнили о правилах турнира. Российский и белорусский флаги были запрещены до конца турнира на прошлой неделе после того, как в матче между российскими и украинскими игроками был поднят флаг. «Игроки и их команды были проинформированы и им напомнили о политике мероприятия в отношении флагов и символов, а также о том, чтобы избежать любой ситуации, которая потенциально может нас расстроить. Мы продолжаем тесно сотрудничать с органами безопасности мероприятия и правоохранительными органами», — говорится в заявлении. С представителями Джоковича связались для комментариев.

Статья Отец Новака Джоковича выступил на пророссийском митинге на Открытом чемпионате Австралии по теннису Впервые он появился на Planetsport.com.