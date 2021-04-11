Откройте для себя советский «Властелин колец», по-своему эпос.

Арсений Булаков, президент Санкт-Петербургского общества Толкиена, охарактеризовал спектакль как «очень показательный артефакт» своего времени: «Он был изображен во времена бедности, без декораций, в костюмах, собранных у знакомых – и в то же время с большим уважением к Толкину и любовью к его миру ».

Г-н Булаков сказал, что это напомнило ему “первые годы приспешников Толкина” в России. «Им не платили полгода, они носили старые куртки, но они собрались вместе, чтобы поговорить о хоббите и эльфах, вручную переписать эльфийские стихи и попытаться изобрести то, что было действительно невозможно знать о мире».

Книги Толкина на протяжении десятилетий было трудно найти в Советском Союзе, без официального перевода «Хоббита» до 1976 года – «с некоторыми идеологическими поправками», по словам Марка Хукера, автора книги «Толкин глазами русского». Но он сказал, что «эпизоды» были «в первую очередь запрещены» на протяжении десятилетий, возможно, из-за их религиозной тематики или изображения различных западных союзников, объединяющихся против злой силы с Востока.

Г-н Хукер сказал, что в 1982 году заверенный и сокращенный перевод “The Fellowship” стал бестселлером. С тех пор переводчики начали делать неофициальные копии самиздата – сами переводили и писали весь текст.

Г-н Хукер сказал, что “Хранителли” транслировалось в момент “огромных системных потрясений”, когда Советский Союз был демонтирован, и был частью “потока идей, устремившихся заполнить пустоту”. «Для среднего россиянина мир перевернулся с ног на голову».

Ирина Назарова, артистка, которая смотрела оригинальную передачу в 1991 году, сказала: BBC В прошлом «глупые костюмы, фильм без директив или монтажа, грустный грим и игра – все это взывает к краху страны».

Г-н Хукер сравнил постановку с переводом самиздата, «со всеми острыми углами». Среди них – колеблющиеся камеры, как если бы Хоббит снимал их путешествие на видеокамеру, и внезапное отключение рассказчика, который курит трубку или молча улыбается, иногда явно оставляя своих зрителей в темноте.