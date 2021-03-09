Отличные материалы, которые нужны всем, но у нас заканчиваются

«Я делаю это не для того, чтобы разбогатеть или разбогатеть на четверть или два, мне нужно смотреть в долгосрочной перспективе», – говорит Мейер. «Я ищу устойчивое снабжение, не противоречащее человеческому сознанию».

Уоррен-Томас добавляет: «Мы должны поддерживать мелких фермеров, чтобы они старались изо всех сил, сделать их устойчивыми к ценовым шокам – улучшить системы продуктивности и позволить им выращивать второстепенные культуры. В конечном итоге, увеличение масштабов обезлесения этих товарных культур – это новость. плохие новости для биоразнообразия, плохие новости для людей, и это действительно нужно тщательно продумать ».

Прибытие фитофтороза из Южной Америки в Азию сделает эти опасения спорными. «Только подумайте об изумрудном ясеневом мотыльке, вязе и сосновом жуке – вы можете потерять целый вид, миллиарды деревьев, и вы не можете заменить 40 миллионов тонн (39 миллионов тонн) каучука, когда вся партия умирает за год, “Корниш говорит.

Корниш предполагает, что если по крайней мере 10% каучука, используемого во всем мире, поступает из альтернативных источников, его можно быстро расширить в случае такой чрезвычайной ситуации. В одной только Аризоне есть более трех миллионов гектаров (11 600 квадратных миль) пустынных земель, пригодных для выращивания гуаюлы. Корниш говорит, что кризис каучука – единственная возможность для поколения привлечь инвестиции в эти альтернативы.

«У нас достаточно семян одуванчика, чтобы посадить 40 гектаров (0,15 квадратных миль) вертикальных ферм и 3000 гектаров (11,6 квадратных миль) гвайолей, но нам нужны средства для этого», – говорит Корниш. «Нам нужно, чтобы некоторые из этих миллиардеров приняли участие. Я полон решимости установить это, прежде чем я умру. Мы должны заставить это работать. Последствия неурожая для развитого мира невообразимы».

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