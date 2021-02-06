Отношения между Евросоюзом и Россией обострились из-за заключения Навального в тюрьму

В пятницу Россия заявила, что выслает дипломатов из Швеции, Польши и Германии, обвинив их в участии в митинге в поддержку лидера оппозиции Алексея Навального, поскольку международная напряженность нарастает из-за заключения в тюрьму главного врага Кремля. Это заявление было сделано, когда Джозеф Боррелл, официальный представитель Европейского союза по иностранным делам, сказал российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что обращение с Навальным представляет собой «низкую точку» в отношениях между Брюсселем и Москвой.

МИД России обвинил шведских и польских дипломатов в Санкт-Петербурге и немецкого дипломата в Москве в участии в так называемых “незаконных” маршах 23 января. В тот день десятки тысяч людей по всей России вышли на улицы, протестуя против ареста Навального.

В заявлении министерства говорится, что дипломаты были объявлены «персонами нон грата» и им было предложено «в ближайшее время» покинуть Россию.

Европейские официальные лица немедленно осудили этот шаг.

Официальный представитель МИД Матс Самуэльсон в заявлении для Associated Press заявил, что Швеция «считает это абсолютно неоправданным, о чем мы также сообщили российской стороне». Он сказал, что Стокгольм «категорически отвергает утверждения России о том, что дипломат участвовал в демонстрации в России» и «оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ».

Его заявление поддержала канцлер Германии Ангела Меркель.



«Мы считаем это изгнание необоснованным и считаем, что это еще один аспект того, что можно увидеть в России на данный момент и далеки от верховенства закона», – заявила Меркель в Берлине после видеочата с президентом Франции Эммануэлем Макроном. .

Макрон “самым решительным образом” осудил изгнание и то, что случилось с Навальным “от начала до конца”. Он выразил солидарность с Германией, Польшей и Швецией.

Перед встречей с Лавровым Боррелл сказал: «Наши отношения находятся под серьезным давлением, и дело Навального – это низшая точка в наших отношениях».

После этого Боррелл сказал, что выразил свою обеспокоенность по поводу тюрьмы Навального и арестов тысяч тех, кто мобилизовался для него. Европейский чиновник сказал, что он также был проинформирован о поддержке блоком освобождения Навального и августовского расследования ядовитых материалов, но добавил, что на данном этапе нет предложений о введении дополнительных санкций против России со стороны Европейского Союза.

В свою очередь, Лавров в очередной раз обвинил европейских чиновников в отказе предоставить доказательства отравления. Кремль заявил, что не будет прислушиваться к критике со стороны Запада в отношении правления Навального и действий полиции против его сторонников.

44-летний Навальный, следователь по борьбе с коррупцией и ведущий критик президента России Владимира Путина, был арестован 17 января по возвращении из Германии, когда он в течение пяти месяцев лечился от отравления нервно-паралитическим газом, в котором он обвинял Кремль. Российские власти отвергли это обвинение.

Во вторник московский суд постановил, что, находясь в Германии, Навальный нарушил условия своего условного приговора по обвинению в отмывании денег в 2014 году и приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы. Постановление вызвало международное возмущение.

В ходе массовых протестов в 11 часовых поясах России в течение двух недель подряд многие люди скандировали лозунги против Путина, что стало самым большим проявлением недовольства за последние годы. Тысячи были арестованы. Многим из ближайших соратников Навального предъявлены уголовные обвинения и они находятся под домашним арестом, а несколько соратников Навального приговорены к коротким срокам тюремного заключения.

После кампании главный стратег Навального Леонид Волков сказал, что протесты должны прекратиться до весны, когда они достигнут своего пика. Он сказал, что протестующие добились «огромной моральной победы», и сказал, что попытка поддерживать митинги в конце каждой недели приведет только к новым арестам и истощению участников.

Вместо этого он призвал своих сторонников сосредоточиться на борьбе с кандидатами, поддерживаемыми Кремлем, на парламентских выборах в сентябре и на обеспечении новых западных санкций против России, чтобы добиться освобождения Навального. Он сказал, что команда Навального постарается сделать так, чтобы «каждый мировой лидер обсуждал с Путиным только освобождение Навального».

Но Владимир Милов, еще один союзник Навального, в пятницу выразил разочарование по поводу визита Бореля в Москву. Он охарактеризовал его как «катастрофически слабый визит» и сказал, что Лавров «использовал его в качестве украшения, чтобы прочитать в Европе лекцию по международному праву».

«Может быть, он вернет вакцины от Sputink V в качестве награды», – написал Мелов в Twitter, имея в виду, что Боррелл хвалит местную вакцину против коронавируса в России.

Между тем, в пятницу Навальный вернулся в суд, чтобы его снова судили – на этот раз за клевету на ветерана Второй мировой войны, появившуюся в прокремлевском видео, осуждающем Навального в социальных сетях в прошлом году.

Уголовное дело было возбуждено после того, как Навальный раскритиковал людей, которые снялись в видеоролике, рекламирующем прошлогодние поправки к конституции, которые позволили продлить срок правления Путина. Навальный назвал людей на видео «спойлерами», «людьми без совести» и «предателями».

Российские власти заявили, что комментарии Навального «оскорбляют честь и достоинство» Игната Артменко, ветерана-воина, который появился на видео.

В случае признания его виновным Навальному грозит штраф или общественные работы. Он отверг обвинение и отказался подавать петицию в пятницу, назвав судебный процесс «операцией по связям с общественностью», направленной на его унижение.

«Кремлю нужны заголовки, в которых говорится, что Навальный оклеветал ветерана», – сказал он.

