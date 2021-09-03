Отчеты: Израиль уничтожил сирийскую ракетную батарею, выпущенную в направлении Тель-Авива

Израильские ВВС нанесли удар и уничтожили сирийскую ракетную батарею после того, как она выпустила ракету, которая взорвалась недалеко от центра Израиля рано утром в пятницу, согласно сообщениям ивритских СМИ в пятницу вечером на 12 канале и армейском радио.

В израильской армии заявили, что сирийская ракета ПВО пролетела над воздушным пространством Израиля, а затем взорвалась над Средиземным морем. Позже фрагменты ракет были обнаружены в районе Тель-Авива. Сирены от ракет не звучали в соответствии с политикой армии не подавать предупреждения о ракетах, направляющихся в необитаемые районы.

Сирийская армия выпустила ракету в ответ на то, что сирийские государственные СМИ назвали израильскими воздушными ударами близ Дамаска. Официальные лица Израиля считают, что ракета не была выпущена по территории Израиля намеренно.

По данным Channel 12, эти израильские удары, по всей видимости, были нацелены на объект современного оружия, возможно, на объект «Хезболлы» по производству высокоточных ракет. В отчете не упоминаются источники.

Сообщений о ранениях или повреждениях в Израиле в результате попадания осколка ракеты не поступало.

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«Этим утром люди в центре города [Israel] Найдите на земле несколько осколков ракеты. Фрагменты были собраны полицией Израиля. «Мы благодарим жителей за их совесть и просим их не трогать эти осколки», – говорится в заявлении армии.

Возможные фрагменты сирийской ракеты ПВО упали в районе Кфар-Шалем в Тель-Авиве. Снаряд, казалось, взорвался в воздухе. pic.twitter.com/OwjcYg2kkm – Эммануэль (Мане) Фабиан (манифабиан) 3 сентября 2021 г.

Сирийские ракеты ПВО в прошлом случайно сбили российский военный самолет и тоже по ошибке достигли Кипра.

Согласно своей политике, израильские военные никак не комментируют предполагаемые удары по Сирии.

Видео, выпущенное SANA, якобы показывает запуск ракеты ПВО, запускаемой в воздух. Вскоре после этого раздался взрыв.

Иуда Ари Гросс участвовал в написании этого отчета.