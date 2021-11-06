Отчет о вакансиях за октябрь 2021 года: изображение на 531000 просмотров ярче

«Это эвфемизм, но к этому ФРС относится очень серьезно», – сказала Дайан Сонк, главный экономист бухгалтерской фирмы Grant Thornton. Если текущий рост цен не прекратится к началу следующего года и если внутреннее и внешнее давление с целью придать приоритетное значение стабильности цен возьмет верх, «терпение может иссякнуть раньше, чем думают люди», – сказала она – и быстрее, чем г-н Пауэлл из ФРС. стул, хотелось бы.

В этом году занятость резко изменилась вместе с пандемией, особенно в уязвимых секторах, таких как гостиничный бизнес и розничная торговля, где работникам приходится сталкиваться с клиентами лицом к лицу. Поскольку многие белые воротнички могут работать удаленно, они всегда выглядели лучше.

В октябре количество рабочих мест в сфере досуга и гостеприимства увеличилось на 164 000, в то время как профессиональные и деловые услуги добавили 100 000 рабочих мест. Несмотря на дефицит в цепочке поставок, производители наняли 60 000 рабочих, а в сфере транспорта и складирования – 54 000 человек.

«Мы настроены оптимистично», – сказал Лу Раси, соучредитель и генеральный директор Fast Radius, чикагской компании, которая разрабатывает программное обеспечение для производителей и производит компоненты для таких товаров, как медицинские устройства и электромобили.

В прошлом месяце Fast Radius привлек около 25 человек, включая заводских рабочих, разработчиков программного обеспечения и технологов. Он уже получил выгоду от узла глобальных цепочек поставок. Ввиду всех проблем, которые могут возникнуть при выходе из строя одного из звеньев цепи, некоторые промышленные потребители в Соединенных Штатах приближаются к производству на родине.

«Мы можем производить детали местного производства в других странах мира», – сказал г-н Расси.

Дженна Смялек А также Зулан Кану Янгс А также Бен Кастлман Участвуйте в составлении отчетов.