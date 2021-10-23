Отчет: США близки к формальному соглашению об использовании воздушного пространства Пакистана

В августе, после кровавого нападения боевиков ИГИЛ на военнослужащих США у аэропорта Кабула, Президент Джо Байден ответил жестким тономОн сказал, что Соединенные Штаты ответят на террористов «силой и точностью».

Тем, кто осуществил это нападение, а также тем, кто желает, чтобы Америка пострадала, следует знать следующее: мы не простим. Мы не забудем. «Мы будем преследовать вас и заставить вас заплатить», – сказал тогда Байден. «Я буду защищать наши интересы и наш народ всеми возможными способами».

После падения Кабула эксперты по борьбе с терроризмом выразили обеспокоенность по поводу присутствия террористических группировок, таких как ИГИЛ, в Афганистане. На сентябрьских слушанияхГенерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что «Аль-Каиде» может потребоваться от шести до 36 месяцев, чтобы изменить конфигурацию в Афганистане.

CNN сообщил в субботу, что Пакистан «выразил желание» подписать меморандум о взаимопонимании в обмен на его помощь в его усилиях по борьбе с терроризмом с Индией, хотя переговоры продолжаются.

министерство иностранных дел пакистана Заявление было опубликовано в субботу. В ответ на запросы по поводу отчета, «который касается формализации соглашения об использовании пакистанского воздушного пространства Соединенными Штатами для проведения военных и разведывательных операций в Афганистане», подчеркнув, что «такого понимания нет».

«Пакистан и Соединенные Штаты давно сотрудничают в области региональной безопасности и борьбы с терроризмом, и стороны продолжают проводить регулярные консультации», – добавили в министерстве.

Госдепартамент не сразу ответил на запрос о комментариях в субботу.