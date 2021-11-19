Отчет: Чтобы помочь освободить израильскую пару, Эрдоган попросил публичную благодарность от премьер-министра

Чтобы помочь обеспечить освобождение израильской пары Натали и Морди Окнин из турецкой тюрьмы по подозрению в шпионаже, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к израильскому руководству с просьбой выразить публичную благодарность, сообщил 12-й канал в четверг вечером.

В сообщении, в котором не упоминались источники, говорится, что турецкий лидер был особенно заинтересован в получении телефонных звонков от премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и президента Исаака Герцога.

Звонок между Эрдоганом и Беннеттом был первым, а также первым разговором между лидерами Израиля и Турции с 2013 года.

По данным 12 канала, во время разговора, который длился около 15 минут, Эрдоган сказал, что тот факт, что у Натали Окнин есть пятилетний сын с особыми потребностями, стал фактором, ускорившим ее освобождение.

Беннет поблагодарил турецкого лидера в четверг за его «личное участие» в освобождении Окниных. В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что она выражает благодарность Эрдогану «за его личное участие в возвращении Натали и моих поставщиков в Израиль». Премьер-министр выразил признательность турецкой стороне за то, что в последние дни она решила этот вопрос на всех уровнях с целью его разрешения.

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Беннетт сказал, что освобождение Оккинса было «гуманитарной проблемой», которая теперь была решена, и он «похвалил линии связи между двумя странами, которые были эффективными и конфиденциальными во время кризиса».

Окнины были освобождены из турецкой тюрьмы поздно вечером в среду, после восьми дней содержания под стражей по подозрению в шпионаже, и вернулись в Израиль на специальном самолете, который правительство отправило их домой.

Натали и Морди Окнин, задержанные в Турции в течение недели по подозрению в шпионаже, разговаривают с журналистами через несколько часов после их освобождения в своем доме в Модиине 18 ноября 2021 г. (AP Photo / Ariel Schalit)

Израиль отверг обвинения в том, что Окнин, оба водителя автобуса компании «Эгед», были шпионами.

Это событие положило конец саге, связанной с конкретными опасениями, что эти двое останутся в турецкой тюрьме на долгие годы.

Неназванные политические источники сообщили Кану, что их освобождение не связано с какими-либо сделками с Анкарой.

Госдепартамент отправил самолет с двумя высокопоставленными сотрудниками консульства, чтобы вернуть двоих мужчин, и они прибыли в Израиль вскоре после 6 часов утра в четверг. Затем они поехали в свой дом в Модиин, где их встретила толпа родственников и сторонников, многие из которых были одеты в футболки с изображением пары.

Пара была арестована в Стамбуле на прошлой неделе после того, как сфотографировала дворец Эрдогана в Стамбуле во время экскурсии и отправила фотографию своей семье. По сообщениям СМИ, тысячи туристов, в том числе израильтяне, регулярно фотографируют дворец.

Первоначальные надежды на то, что недоразумение быстро разрешится, не оправдались на прошлой неделе, когда судья постановил задержать их еще на 20 дней по подозрению в шпионаже.

Деликатная дипломатия для обеспечения их освобождения осложнялась тем фактом, что ни одно из правительств в настоящее время не имеет послов в других странах из-за затянувшейся напряженности между Анкарой и Иерусалимом.

Выступая перед израильскими телеканалами в четверг вечером, Натали Окнин сказала, что израильское правительство «спасло их». «Они привезли нас домой … Мы чувствовали себя пленными».

Ее муж Морди сказал, что эти двое содержались отдельно в разных тюрьмах.

Он сказал: «Мы не знали, чем это закончится … но мы всегда верили, что вернемся домой и что Государство Израиль не оставит нас там одних».

Агентство AFP внесло свой вклад в этот отчет.