Смена названия бара в Торонто, когда-то оформленного в русской тематике, продлилась недолго.

Война в Украине все еще бушует, но бывший водочный бар «Правда» в советском стиле на Кинг-Ист вернулся к своему первоначальному названию.

Пространство было снова переименовано в Brash & Sassy в ответ на негативную реакцию, которую лента получила, когда Россия напала на Украину, из-за ее русского характера.

Его перешла к новому владельцу Ясмин Дайя, которая планировала внести изменения в целом, но в конечном итоге была убеждена изменить название из-за негативной реакции.

Теперь бар, известный своими бурными вечерами и дикими развлечениями, снова стал «Правдой». Хотя слово «правда» технически переводится как «правда», оно также Название крупной российской газеты.

Судя по всему, возвращение к названию «Правда» было больше связано с просьбами гостей, чем с чем-либо еще, и Дая клянется, что советский вид больше не со старым названием.

«Мы вернулись в «Правду» в результате постоянных просьб наших гостей вернуть имя, которое они полюбили за последние 19 лет. Однако это уже не советская тема», — рассказывает Дая blogTO.

«Хотя я планировал внести изменения еще до войны, я никогда не планировал менять название. В то время это было необходимо, но когда меня неоднократно просили восстановить название «Правда», я остался доволен».

Не все хорошо отреагировали на изменение имени, когда оно впервые произошло, люди комментировали неприемлемые смайлики и писали:Это глупое имяНа сайте социальной сети.

Примерно в начале июня название было изменено обратно на «Правда», а новый тег «Правда» был установлен 7 июля.

«Прием прошел отлично, некоторые люди даже поблагодарили меня за то, что я вернула «Правду», — говорит Дайя. — Многие люди отмечали важные события в «Правде» на протяжении многих лет и оставили прекрасные воспоминания об этом месте».

«Несмотря на негатив, с которым мы столкнулись, я все еще чувствую себя счастливым, создавая счастье для других, и это именно то, чего удалось добиться «Правде».