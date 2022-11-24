Пакет Nintendo Switch Black Friday доступен везде

Хотите, наконец, получить в свои руки Nintendo Switch или пытаетесь получить много Nintendo Switch в качестве подарка в этом году? Что ж, друг мой, предложения Nintendo Black Friday в самом разгаре, с возвращением сделки Nintendo Switch за 299 долларов в Черную пятницу. Сделка действительна и доступна везде, без членства или других ограничений, чтобы в полной мере воспользоваться этой сделкой Nintendo Switch в Черную пятницу.

Я хочу повторить, что это лучший выбор для тех, кто ищет идеальный подарок для Nintendo Switch в этом году.

Пакетное предложение Nintendo Switch «Черная пятница»

Что входит в сделку Черной пятницы на Nintendo Switch?

Каждую Черную пятницу Nintendo предлагает разнообразные наборы, и за последние годы он получил довольно много обновлений. Вот что входит в комплект Nintendo Switch «Черная пятница»:

HAC-001 (01) Модель консоли Nintendo Switch с неоново-красным и синим Joy-con

Скачать код для Mario Kart 8 Deluxe

Код членства Nintendo Switch Online на 3 месяца.

Это довольно хорошая сделка, учитывая, что вы получаете игру и членство в NSO по обычной цене Nintendo Switch. Nintendo Switch — это последняя модель, а это означает, что у нее 4,5–9 часов автономной работы по сравнению с оригинальной версией, у которой было 3–5 часов. Это не коммутатор в стиле OLED, но это все же коммутатор, и всем он нравится!

Когда предложение «Черная пятница» будет доступно на Nintendo Switch?

Немедленно. Вы можете купить это везде, без ограничений, мгновенно. Эта сделка Nintendo в Черную пятницу вступала в силу в воскресенье на каждой распродаже в Черную пятницу от Walmart. Первоначально Walmart сдерживался, предлагая сделку только подписчикам Walmart +, но теперь это бесплатно для всех.

Как получить новые треки Mario Kart 8 Deluxe

С 3-месячной подпиской на Nintendo Switch Online вы получаете доступ к онлайн-играм и выбору игр Super NES и NES в рамках подписки. Однако, если вы хотите получить доступ к новым трассам Mario Kart 8, вам необходимо перейти на Подписка на расширение NSO. Этот уровень дает вам право на дополнительные треки Mario Kart 8, DLC Animal Crossing, расширение Splatoon 2 Octo Expansion, а также доступ к избранным играм для Nintendo 64 и Sega Genesis.

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