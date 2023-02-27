Палома Фейт была вдохновлена ​​украинскими женщинами, «удерживающими форт» во время войны с Россией.

41-летняя певица посетила проекты поддержки украинских беженцев, финансируемые за счет пожертвований британской общественности через гуманитарный призыв Комитета по чрезвычайным ситуациям (DEC) в Украине.

По случаю годовщины российского вторжения в Украину Фейт отправился в столицу Польши Варшаву, чтобы узнать, как получить прибыль от пожертвований на призыв.

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Выступая в программе «Доброе утро, Британия», она сказала: «Я встретила женщину, которая должна была пересечь границу одна со своими шестью детьми, а затем прибыла в Польшу с шестью детьми и чувствовала себя не в силах справиться.

И чтобы уговорить мужа воссоединиться с ней, ей пришлось взять всех шестерых детей и три ночи ночевать в палатках, потому что у новорожденной еще не было документов.

«Но что было действительно удивительно, так это ее оптимизм, ее энергия и ее сила, и я чувствовал, что это свидетельство человеческого состояния быть рядом с этими женщинами, которые действительно держат крепость.

«Я действительно тронут тем, на что способна эта женщина. Как мать двоих детей, я знаю, как трудно иметь детей, но со всем этим».

Британская певица ранее говорила, что ее тронуло то, как душераздирающая человеческая ситуация привела к «человеческой цепочке доброты через границы».

Она сказала: «От британской общественности, делающей пожертвования на призыв, до местных жителей в Польше, использующих деньги для поддержки беженцев, до украинских беженцев, добровольно помогающих другим беженцам, до детей, помогающих своим матерям приспособиться в отсутствие отцов и расширенных семей.

Палома Фейт встречается с Алиной, беженкой из Украины, в общественном центре в Варшаве (Andreea Campeanu/DEC/PA) — © Андреа Кампеану / DEC

«Я просто надеюсь, что этот уровень доброты сохранится и распространится на других беженцев, которые сталкиваются с теми же проблемами по всему миру, будь то конфликты или экологические катастрофы.

Ведь мы все связаны.

Фейт выступила на концерте для Украины в Бирмингеме в прошлом году вместе с Эдом Шираном и Камилой Кабелло.

Мероприятие, которое транслировалось по телеканалу ITV, собрало более 13,4 млн фунтов стерлингов на гуманитарные мероприятия в раздираемой войной стране.

Во время трехдневного визита в Варшаву Фейт посетила ряд различных проектов, финансируемых DEC, в том числе центр для беженцев, который поддерживает матерей, которые были вынуждены покинуть Украину со своими детьми, и украинскую школу, созданную для обучения детей беженцев. в. Родной язык.

Она сказала: «Было так трогательно поговорить с молодыми матерями, бежавшими из Украины.

Все они проделали трудный путь в Польшу одни со своими детьми, а некоторые даже пересекли границу будучи беременными.

Палома Фейт с первоклассницей Украинской школы в Варшаве (Andreea Campeanu/DEC/PA)

«Я встретил женщину, Эмму, с малышом и двумя другими детьми, и я помню то чувство, когда пытался приспособиться и пытался все совместить.

«Как мать, все, что вы хотите, это чтобы ваши дети были здоровы, счастливы и в безопасности, прежде всего — и вы чувствуете давление, чтобы сделать лучший выбор для них.

«Эти женщины должны были сделать выбор, который никто другой никогда не должен был делать».

Вера входит в число известных людей, которые ездили в Украину и Польшу, чтобы встретиться с беженцами после начала конфликта в феврале прошлого года.

В июне американский актер и продюсер Бен Стиллер посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и гражданами Украины в рамках своей роли посла доброй воли Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Оскароносный американский актер Шон Пенн также провел время с украинцами и г-ном Зеленским во время поездки для создания документального фильма о российском вторжении.

«Многие семьи приехали в Польшу, рассчитывая остаться здесь ненадолго, но через год после начала конфликта люди столкнулись с реальностью столь долгого пребывания в подвешенном состоянии», — добавил Фейт.