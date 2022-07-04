Папа Римский критикует российскую «жестокость» и приветствует украинский «героизм»

Папа Франциск раскритиковал «жестокость и жестокость» российских войск в Украине, похвалив при этом «героизм» и «мужество» украинцев в защите своей земли. Франциск сделал некоторые из своих самых четких комментариев о войне на встрече с европейскими редакторами иезуитских журналов в прошлом месяце, выдержки из которых были опубликованы во вторник в итальянских газетах La Stampa и Avenir.

Хотя он резко критиковал российское вторжение, Фрэнсис также настаивал на том, что не было «хороших и плохих парней» и что Россия была в некотором роде спровоцирована расширением НАТО на восток.

«Кто-то в этот момент может сказать: Но вы поддерживаете Путина!» Фрэнсис сказал: Нет, не я. «Было бы упрощением и неправильным говорить такое. Я просто против того, чтобы сводить сложность к различению добра и зла, не думая о корнях и интересах, которые так сложны. Пока мы видим свирепость и жестокость русских, мы нельзя забывать о проблемах, которые нужно попытаться решить». В интервью Франциск подтвердил, что надеялся встретиться с российским патриархом Кириллом, который оправдывал войну, когда они оба должны были посетить межконфессиональную встречу в Казахстане в середине сентября.

Фрэнсис сказал, что встреча, запланированная на июнь, была отменена обеими сторонами, «чтобы наш диалог не был неправильно понят». «Хотел бы я поприветствовать его и немного поговорить с ним как со священником», — сказал он в Казахстане. В то же время Франциск наконец восхвалял мужество украинцев и отстаивал их право на самозащиту, критикуя то, что, по его словам, было финансовыми интересами производителей оружия в войне для «испытаний и продажи оружия». «Это правда, что русские думали, что все закончится через неделю, — сказал Фрэнсис, — но они просчитались». «Они нашли храбрых людей, людей, которые борются за выживание и имеют опыт боев».

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