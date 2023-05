Папа Римский рассказал о тайной мирной «миссии» для украинских детей

НА ПАПСКОЙ АВИАЛИНИИ (AP) — Папа Франциск сообщил в воскресенье, что в ходе войны России на Украине осуществляется секретная мирная «миссия», хотя он не сообщил подробностей и сказал, что Ватикан готов помочь репатриировать украинских детей. В Россию во время войны.

«Я готов на все», — сказал Фрэнсис во время воздушной пресс-конференции по пути домой из Венгрии. «Идет работа, которая не является публичной; я расскажу о ней, когда она станет публичной.

Франциск не стал уточнять, когда его спросили, говорил ли он о мирных усилиях во время переговоров в Будапеште в эти выходные с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном или представителем Русской православной церкви в Венгрии.

Депортация украинских детей После вторжения России в Украину в прошлом году возникло беспокойство. Франциск сказал, что Святой Престол уже помог организовать обмен пленными и сделает «все возможное», чтобы воссоединить семьи.

«Все человеческие жесты помогают. Жестокие жесты — нет», — сказал Фрэнсис.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Он обвинил президента России Владимира Путина и уполномоченного по делам детей России в военных преступлениях за похищение детей из Украины. Россия отрицает какие-либо правонарушения, утверждая, что этот шаг был предпринят для защиты детей.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Франциском в Ватикане и попросил его помочь репатриировать украинских детей. Снято после российского вторжения.

«Я попросил Его Святейшество помочь нам вернуться домой, украинцам, украинским детям, которые были задержаны, арестованы и преступно депортированы в Россию», — сказал Шмихаль Ассоциации иностранной прессы после аудиенции.

Франциск напомнил, что Святой Престол способствовал некоторым обменам пленными через посольства и был открыт для просьб Украины о воссоединении украинских детей с их семьями.

Обмен пленными «прошел хорошо. Я думаю, что это тоже пойдет хорошо. Это важно», — сказал он о воссоединении семьи. «Святой Престол готов это сделать, потому что это правильно», — добавил он. «Мы должны делать все, что в человеческих силах». ___

