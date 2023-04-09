Папа Франциск молится за украинцев и россиян на Пасху — NBC10 Филадельфия

В пасхальном послании, подчеркивающем надежду, Папа Франциск в воскресенье призвал молиться как за украинский, так и за русский народ, похвалил страны, которые принимают беженцев, и призвал израильтян и палестинцев, потрясенных недавним всплеском смертоносного насилия, создать «атмосферу доверия».

Франциск вместе с десятками епископов и десятками тысяч верующих отслужил пасхальную мессу на украшенной цветами площади Святого Петра, чтобы подтвердить христианскую веру в то, что Иисус воскрес из мертвых после дней своего распятия.

86-летний Папа возглавил торжество традиционным обращением к проблемным местам в мире. Поощряя «доверие между людьми, народами и нациями», Франциск сказал, что радость Пасхи «освещает тьму и мрак, в которых часто оказывается окутан наш мир».

Пасхальное послание Папы известно под латинским названием «Urbi et Orbi», что означает «городу и миру».

С тех пор, как в феврале 2022 года Россия вторглась в соседнюю Украину, Франциск неоднократно призывал к прекращению боевых действий и просил молиться за «мучеников» украинского народа.

Украинские дипломаты жаловались, что он недостаточно навязчив в своих высказываниях о России и особенно о российском президенте Владимире Путине, в то время как Ватикан старается не отталкивать Москву.

«Помогите любимому украинскому народу в его пути к миру и пролейте свет Пасхи на народ России», — умолял Франциск Бога в своем пасхальном обращении, произнесенном сидя на стуле на центральном крыльце собора Святого Петра. Базилика с видом на площадь. «Соболезную раненым и всем тем, кто потерял близких на войне, и даруй пленным безопасное возвращение в свои семьи».

Он призвал международное сообщество работать над прекращением войны в Украине и «всех конфликтов и кровопролитий в мире, начиная с Сирии, которая все еще ждет мира».

Франциск также молился за тех, кто потерял близких во время землетрясения, которое произошло два месяца назад в Сирии и Турции и унесло десятки тысяч жизней.

В связи с возобновлением смертоносного насилия, затронувшего как израильтян, так и палестинцев в последние дни, Франциск призвал к «возобновлению диалога в атмосфере доверия и взаимного уважения между израильтянами и палестинцами, чтобы воцарился мир в Священном городе и во всем регионе». », имея в виду Иерусалим.

Но Фрэнсис также отметил прогресс на некоторых фронтах.

«Давайте радоваться ощутимым признакам надежды, которые приходят к нам из многих стран, начиная с тех, кто предлагает помощь, и приветствуя всех, кто спасается от войны и нищеты», — сказал он, не назвав ни одной конкретной страны.

Как заботиться о лицах, ищущих убежища, мигрантах и ​​беженцах, и следует ли их впускать — это политические и социальные дебаты, бушующие в большей части Европы, а также в Соединенных Штатах и ​​других странах.

Франциск также призвал национальных лидеров «обеспечить, чтобы ни один мужчина или женщина не подвергались дискриминации» и «полное уважение прав человека и демократии».

Поскольку мигранты рискуют своей жизнью в непригодных для плавания лодках контрабандистов в надежде добраться до Европы, папа посетовал на то, что тунисский народ, особенно молодежь, испытывает социальные и экономические трудности.

За последние две недели десятки человек погибли или пропали без вести после попытки пересечь Средиземное море из Туниса.

Папа назвал Ливан и две африканские страны, которые он посетил в этом году — Южный Судан и Конго — среди стран, которым необходимо положить конец разногласиям и прийти к примирению.

Говоря о Гаити, он призвал «политические партии и международное сообщество искать окончательное решение многих проблем людей, которые так старались».

Пасхальный кролик был включен в празднование Пасхи отдельно от христианских традиций.

Кровавые конфликты, упомянутые Франциском, контрастировали с буйством ярких красок, вызванным оранжевыми и красными тюльпанами, ветками форзиции и желтых нарциссов, гиацинтами и другими яркими сезонными цветами, украшавшими площадь Святого Петра. Цветы были доставлены на грузовиках из Нидерландов.

По подсчетам Ватикана, к концу выступления Папы на площадь собралось около 100 000 человек как раз к выступлению Папы.

Навес на краю лестницы на площади защищал папу, который вернулся на всеобщее обозрение к мессе через 12 часов после 2,25-часового пасхального празднования в базилике Святого Петра накануне вечером.

Фрэнсис находился в больнице с 29 марта по 1 апреля для лечения бронхита. Все еще выздоравливая, он пропустил традиционное шествие Страстной пятницы в римском Колизее из-за необычно низких ночных температур.

К концу более чем двухчасового пасхального явления Франциск, казалось, выдохся. Его голос стал хриплым, и в какой-то момент он прервал свою речь, чтобы покашлять.

Тем не менее, он проехал несколько кругов по площади на своем папомобиле после мессы, махая рукой и улыбаясь приветствующим доброжелателям.